Представлено промо церемонии открытия Европейских игр-2019

Чуть больше двух недель осталось до старта вторых Европейских играх. Церемония открытия турнира состоится 21 июня в Минске. Организаторы обещают незабываемое шоу.

Стадион "Динамо" примет более 22 тысяч зрителей. В рамках церемонии на арене выступят звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко и Димаш Кудайберген. За роялем зрители увидят известного композитора, пианиста и певца Игоря Крутого.

Впервые в истории проведения подобных мероприятий на церемонии открытия будет использована технология дополненной реальности. Благодаря ней виртуальные объекты станут частью реальной окружающей картины.

"Гости мероприятия очаруются красотой белорусской флоры и фауны. Они увидят прекрасных животных и птиц, ощутят трепет от их близости и реалистичности", - говорится на официальном сайте Европейских игр в Минске.