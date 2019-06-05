Спорт
05.06.2019 15:25
Текст: Сергей Литвинов

Представлено промо церемонии открытия Европейских игр-2019

Чуть больше двух недель осталось до старта вторых Европейских играх. Церемония открытия турнира состоится 21 июня в Минске. Организаторы обещают незабываемое шоу.

Фото: minsk2019.by
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Стадион "Динамо" примет более 22 тысяч зрителей. В рамках церемонии на арене выступят звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко и Димаш Кудайберген. За роялем зрители увидят известного композитора, пианиста и певца Игоря Крутого.

Впервые в истории проведения подобных мероприятий на церемонии открытия будет использована технология дополненной реальности. Благодаря ней виртуальные объекты станут частью реальной окружающей картины.

"Гости мероприятия очаруются красотой белорусской флоры и фауны. Они увидят прекрасных животных и птиц, ощутят трепет от их близости и реалистичности", - говорится на официальном сайте Европейских игр в Минске.

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