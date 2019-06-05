Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Пресс-секретарь теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинил его преемника на посту Владимира Зеленского в "банальном плагиате" - якобы тот позаимствовал "целый абзац" из давнего выступления Петра Алексеевича для собственного спича.

По словам Святослава Цеголко, речь идет о тезисах, озвученных Зеленским на недавней встрече с главой Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. Там новоизбранный глава республики рассуждает о том, что гипотетическое вступление Украины в Евросоюз, о котором все еще мечтают в Киеве, стало бы ударом по "российскому имперскому проекту".

Между тем ту же самую идею озвучивал в бытность президентом Порошенко - а именно на съезде партии "Европейская солидарность". В качестве доказательства Цеголко опубликовал у себя видеозапись съезда и стенограмму рассуждений Зеленского, посоветовав ему взять на работу спичрайтера. Администрация президента Украины казус пока не прокомментировала.