Создание высококлассной транспортной инфраструктуры становится ключевым фактором глобальной конкурентоспособности регионов. Задача финансирования транспортных проектов, которые приносят максимальную отдачу на вложенные деньги, особенно актуальна для нашей страны в условиях формирования транзитного коридора между основными регионами - участниками мировой торговли.

Ключевым в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года является федеральный проект "Европа - Западный Китай". Для создания новой международной транспортной магистрали на территории нашей страны руководство ГК "Автодор" предложило создать специальную проектную компанию, которой будет поручено параллельно со строительством автодороги обеспечивать также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, в частности автозаправочной сети. Причем в рамках проекта ведется активная работа с нефтегазовыми компаниями России по развитию рынка газомоторного топлива и созданию газозаправочной инфраструктуры.

Как уточнил ранее первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, федеральный проект "Европа - Западный Китай" уже обеспечен финансированием. "Строительство основного хода будет реализовано на принципах государственно-частного партнерства. В целом объем бюджетных ассигнований составит около 63 процентов, остальное - частные инвестиции. К 2025 году магистраль привлечет около 70 миллионов тонн грузов только во внутреннем сообщении", - пояснил он.

Помимо расширения транзитных возможностей значимость проекта обусловлена тем, что на всей его протяженности сосредоточено 70 процентов предприятий отечественной автомобильной промышленности, 50 процентов - аэрокосмической и оборонной промышленности, 40 процентов металлургических заводов и треть - машино- и приборостроения. Ожидается, что трасса поможет созданию дополнительных 40-50 тысяч рабочих мест.

Транспортные потребности реального сектора экономики также активизировали капитальные вложения в развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке и Севере страны. В ближайшие годы здесь планируется осуществить целый ряд перспективных нефтегазовых проектов. Среди них - строительство Амурского ГПЗ (инвестиции Газпрома около 950 миллиардов рублей), которое также предполагает создание подъездных дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее. Развития транспортной инфраструктуры также потребует реализация одного из приоритетных проектов СИБУРа - создание комплекса по производству этилена на Амурском ГХК (инвестиционное решение будет принято во второй половине года). Этиленовые мощности в полтора раза превысят объемы всего российского производства. На очереди также крупнейший проект "Роснефти" - строительство нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса на Дальнем Востоке, а также освоение Тагульского и Чаяндинского месторождений.

С этими и другими проектами ТЭК связано развитие транспортной инфраструктуры в акватории Северного морского пути (планируемые инвестиции до 2020 года - 222 миллиарда рублей из различных источников). Здесь предусмотрены три крупных портовых проекта: строительство терминала СПГ и стабильного газового конденсата "Утренний", "Арктик СПГ 2" и реконструкция морского канала в Обской губе. Все это позволит достичь перевозки 80 миллионов тонн грузов на СМП к 2024 году.

Развитие транспортной инфраструктуры арктического региона будет включать в себя не только СМП, но и новые железные дороги. Транспортную связанность арктического побережья с Большой землей обеспечит строительство Северного широтного хода протяженностью 707 километров по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево. Проект стоимостью 236 миллиардов рублей планируется завершить в 2023 году, он реализуется совместными силами правительств РФ и ЯНАО, "Газпромом", "РЖД" и др.

На Юге России одной из самых перспективных инвестиционных инициатив станет развитие порта Тамань (вложения около 220 миллиардов рублей из всех источников)). Согласно планам "Росморпорта", первый этап реконструкции должен быть закончен к 2020 году, а к 2025 году мощность порта должна быть увеличена более чем в пять раз.

Таким образом, за последнее время сформирован целый пул актуальных проектов развития транспортной инфраструктуры. Однако, как считают эксперты, в этой сфере требуют дальнейшего совершенствования правовые аспекты. Так, например, остается актуальным вопрос привлечения средств институциональных инвесторов в лице негосударственных пенсионных фондов к приобретению облигаций проектных компаний. Кроме того, достаточно жесткие требования сложились и для банков, особенно в части определения размера резервов под возможные потери для кредитования инфраструктурных проектов. Также сейчас отсутствует полная и достаточная методологическая база для заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП. Чтобы решить эти и другие возникающие проблемы, необходимо наладить более активный диалог регуляторов и бизнес-сообщества, полагают эксперты.

Одним из сдерживающих факторов на пути крупных инфраструктурных компаний к участию в проектах, уже включенных в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, является отсутствие качественного структурирования проектов и выстроенного канала коммуникации с профильными ведомствами, отмечает председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров. По его словам, в целом участие бизнеса и привлечение частных инвестиций в инфраструктурные проекты является одним из приоритетов деятельности экономического блока правительства. Поэтому формирование понятных и прозрачных каналов коммуникации, а также форматов взаимодействия с профессиональным сообществом сделало бы эту работу более эффективной, резюмирует эксперт.

Справка

На исполнение транспортной части Комплексного плана в 2019-2024 годах планируется потратить 6,35 триллиона рублей, включая 3,03 триллиона из федерального бюджета и столько же из внебюджетных источников, остальные средства - из консолидированных бюджетов субъектов РФ.