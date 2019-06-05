Минпромторг предлагает освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) сделки с макулатурой, стеклом и текстилем, а также ввести налоговые льготы для предприятий, выпускающих продукцию с использованием вторичных ресурсов. Об этом "РГ2 сообщили в министерстве. Предложения направлены в минприроды и в аппарат правительства.

Кроме того, в Минпромторге считают, что для ускорения развития мощностей по использованию вторичного сырья необходим механизм, обеспечивающий рентабельность производственной модели с использованием вторичных ресурсов. "Существующая система расширенной ответственности производителя (РОП) имеет потенциал к стимулированию развития мощностей по использованию вторичного сырья. Так, производители и импортеры товаров и упаковки для них обязаны обеспечить установленный норматив их утилизации или выплатить экологический сбор согласно установленным ставкам, - напоминают в министерстве. - Таким образом, принцип РОП можно использовать в качестве стимула для развития мощностей по использованию вторичного сырья за счет увеличения ставок экосбора для повышения экономического интереса к процессу утилизации товаров и упаковки товаров. Также для развития мощностей по использованию вторичного сырья необходимо установить рост норматива утилизации, прогнозируемый на длительный период (не менее 10 лет)".

Основным стимулом в ускорении развития мощностей по использованию вторсырья станет введение на законодательном уровне регулирования обращения с вторичными ресурсами, полагают в министерстве. Минпромторг доработал законопроект, предусматривающий вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот, минуя стадию отходов (поправки в закон "Об отходах производства и потребления"). Документ закрепляет право компаний самостоятельно определять, к какой категории относить остаточные нецелевые вещества, материальные предметы: к вторичным ресурсам или к отходам. "При этом законопроектом предусматривается введение нормативов использования вторичных ресурсов при производстве промышленной продукции. Это позволит освободить производителей от исполнения обязанности по выполнению существующих нормативов утилизации в случае выполнения ими в учетном периоде нормативов использования вторичных ресурсов", - указывают в минпромторге.

Таким образом, в законопроекте предусмотрено стимулирование производителей к вовлечению вторичных ресурсов в экономический оборот за счет использования уже существующего принципа РОП. "Утилизировать надо все сто процентов отходов, вопрос в том, хватит ли мощностей. На сегодня имеющиеся мощности в среднем недозагружены, но если мы сделаем стопроцентную утилизацию, то есть мнение, что мощностей не хватит. Поэтому нам надо определиться со стартовыми условиями", - считает замминистра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов (цитата по ТАСС). Он считает, что норматив утилизации сегодня очень низкий: в среднем по номенклатуре товаров 15 процентов против заданного нацпроектом "Экология" показателя в 36 процентов к 2024 году.

По мнению генерального директора AXE Machinery Сергея Яруллина, успеха не будет без внедрения концепции РОП. "В этом случае производитель или импортер отвечает за судьбу продукта в конце его жизненного цикла. Также он обязан обеспечить правильную утилизацию упаковки своих товаров. Например, в Европе торговые сети обязаны обеспечивать сбор тары и упаковки в местах продажи. В России у ретейла такой обязанности нет. Некоторые компании самостоятельно реализуют РОП", - добавляет он.

Мусороперерабатывающая отрасль в России имеет колоссальный инвестиционный потенциал. Например, в Польше сильно развито производство мебели для садов и парков из пластмассы. Вместо того чтобы использовать пластик для изготовления упаковок и бутылок, из него делают более безопасные для здоровья людей предметы. Сломанная мебель, в свою очередь, может стать вторичным сырьем для садовых скамеек, ограждений, сайдинга, полагает эксперт по экологической безопасности ЦОК ЖКХ "ТехноПрогресс" Александр Добров.

На рынке востребована переработка макулатуры или того же ПЭТ. Большинство игроков рынка продают вторичное сырье на уже существующие предприятия или договариваются с теми, которые будут созданы. Когда количество сортировочных комплексов возрастет, объем сырья будет увеличиваться, и это будет интересно для участников рынка, уверен Сергей Яруллин: "Очень заинтересован в пластике Китай. Кроме этого, в России есть крупные игроки, которые делают из бутылок наполнитель для зимних курток - синтепон. Также есть случаи, когда можно говорить о дефиците вторичного сырья. Переработчики борются за поставщиков, не только предлагая высокие цены, но и заранее предоплачивая объемы. Некоторые готовы финансировать региональным операторам строительство сортировок под гарантии поступления сырья в оговоренном объеме".

Пока что нехватка сырья для переработки является ключевым препятствием для развития рынка утилизации отходов, считает эксперт по ГЧП Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников. По его словам, из-за отсутствия эффективной системы сбора мусора и недостатка сортировочных мощностей невозможно обеспечить стабильные объемы поставок, без которых нельзя наладить эффективный бизнес. "Кроме того, до недавнего времени отсутствовали экономические и законодательные стимулы для повышения объемов вовлечения отходов в хозяйственный оборот, - добавил эксперт. При этом полезное использование отходов - по сути, единственное решение "мусорной проблемы", поскольку плоскостное размещение отходов как способ их оборота находится в критическом состоянии".

Западный опыт показал, что необходимыми условиями для успеха "мусорной отрасли" являются жесткий государственный контроль и регулирование, а также абсолютная прозрачность всех данных для населения. При этом очень важно, чтобы частные компании допускались к работе "только с вторичными ресурсами", то есть не с мусором, а извлеченными из мусора и сертифицированными (экологически безопасными) вторичными материалами, причем по льготным ценам, резюмирует доцент кафедры энергоэффективных и ресурсосберегающих промышленных технологий НИТУ "МИСиС" Павел Черноусов.