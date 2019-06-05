Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели двух больших панд в Московском зоопарке. С завтрашнего дня полюбоваться на бамбуковых медведей сможет каждый посетитель.

Лидеры приехали на президентском лимузине "Аурус" с двумя флагами. Посланниками дружбы стали самец Жуи (в переводе - исполнение желаний) и самочка Диндин (звукоподражание падающим каплям). "Дипломатия панд" - отличный знак в честь 70-летнего юбилея установления дипотношений между странами. В сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина главы России и Китая зашли в павильон и пообщались с российскими и китайскими детьми.

Панды - важные представители фауны Китая, наша страна стала 18-й в мире, где есть эти бамбуковые медведи. Впрочем, в зоологическом саду столицы уже были панды: еще в далеком 1957 году самец Пинь-Пинь был подарен китайскими товарищами в ознаменование дружбы народов. И он был не единственным - за 50 лет в зоопарке побывало пять таких мишек. В 2016 году возникла идея вновь привезти панд в столицу. Переговоры заняли рекордно короткое время и вот, через три года бамбуковые медведи - в России. Юридически они принадлежат Китаю, в зоопарке Москвы - на временном содержании. Их дети также будут китайскими.

Павильон для панд был переоборудован, обустроено два больших вольера в восточном стиле - внутренний и внешний, бассейн и ручеек. Есть и берлоги - как и многие звери, панды любят уединение. Сотрудники зоопарка прошли месячное обучение в Китае и заранее познакомились с питомцами.

Поблагодарив за передачу двух больших панд в зоопарк, президент заявил: "Знаем, что такой практики в Китае практически нет. Это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам".

"Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка, - заметил Путин. - Эти животные - национальный символ Китая, а мы высоко ценим этот жест дружбы".