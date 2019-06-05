Путин в Большом театре назвал Китай самым крупным партнером России

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили торжественный вечер в Большом театре, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений России и Китая.

Открывая торжественный вечер, российский президент напомнил, что в “1949 году наша страна первой признала КНР”.

“За минувшие 10-летия пройден большой путь в истории российско-китайского сотрудничества и вписано немало примеров искренней взаимной помощи, дружбы, плодотворной совместной работы”, - заявил он. По словам Путина, сегодня Россию и КНР объединяет многоплановое, всеобъемлющее партнерство, в основе которого - “незыблемые принципы уважения суверенитета, национальной самобытности, равноправия, добрососедства и учета интереса друг друга”.

“Наши страны ведут интенсивный, насыщенный политический диалог, выстраивают разветвленную систему взаимовыгодных экономических связей, наращивая встречную торговлю и инвестиции, углубляя промышленную и технологическую кооперацию”, - подчеркнул российский президент. Он отметил, что КНР закрепилась на позициях самого крупного делового партнера России. Путин напомнил, что в конце года будет запущен первый трансграничный газопровод. “Большие перспективы открываются для взаимодействия в авиастроительной, космической, военно-технической областях. Прорабатываются планы по созданию совместных инновационных производств”, - сообщил президент.

Путин также отметил взаимодействие двух стран на мировой арене в интересах стабильности глобальной и региональной безопасности. “Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем, в противодействие угрозам, солидарно выступают за формирования нового справедливого миропорядка”, - заявил президент. Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что отношения Москвы и Пекина вступают в новую эпоху, когда их развитие будет служить гарантом мира на планете.

"Наши отношения служат образцом для формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнул он.

Концерт в рамках торжественного вечера начался с песни “Вдоль по улице широкой” в исполнении Хора Пятницкого и Центрального оркестра народных инструментов КНР. Для лидеров также прозвучат “Калинка”, “Дорогой длинною”, “Зенит цветения” композитора Ма Цзюэ и “Пожелание с Востока” Цзян Ин. Программу специально составляли так, чтобы представить культуру обеих стран: были исполнены как русские романсы, так и китайские композиции.