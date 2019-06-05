Путин в Большом театре назвал Китай самым крупным партнером России

Новости

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера 22:38
Эксперты призвали США и Россию продлить договор СНВ-3 22:03
В Дагестане произошел пожар в онкоцентре 21:09
Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора 21:08
Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января 21:06
Еврокомиссия готова начать процедуру запуска санкций в отношении Италии 21:05
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца 20:57
Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны 20:56
Белорусские СМИ получили аккредитации на II Европейские игры 20:19
Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии 20:14
Минтранс пообещал жесткую реакцию на сбои с выдачей багажа в Шереметьево 19:59
Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 21:58
Рубрика: Власть

Путин в Большом театре назвал Китай самым крупным партнером России

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили торжественный вечер в Большом театре, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений России и Китая.

Открывая торжественный вечер, российский президент напомнил, что в “1949 году наша страна первой признала КНР”.

“За минувшие 10-летия пройден большой путь в истории российско-китайского сотрудничества и вписано немало примеров искренней взаимной помощи, дружбы, плодотворной совместной работы”, - заявил он. По словам Путина, сегодня Россию и КНР объединяет многоплановое, всеобъемлющее партнерство, в основе которого - “незыблемые принципы уважения суверенитета, национальной самобытности, равноправия, добрососедства и учета интереса друг друга”.

Фото: Константин Завражин/РГ
РФ и Китай призвали ядерные державы отказаться от совместных ядерных миссий

“Наши страны ведут интенсивный, насыщенный политический диалог, выстраивают разветвленную систему взаимовыгодных экономических связей, наращивая встречную торговлю и инвестиции, углубляя промышленную и технологическую кооперацию”, - подчеркнул российский президент. Он отметил, что КНР закрепилась на позициях самого крупного делового партнера России. Путин напомнил, что в конце года будет запущен первый трансграничный газопровод. “Большие перспективы открываются для взаимодействия в авиастроительной, космической, военно-технической областях. Прорабатываются планы по созданию совместных инновационных производств”, - сообщил президент.

Путин также отметил взаимодействие двух стран на мировой арене в интересах стабильности глобальной и региональной безопасности. “Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем, в противодействие угрозам, солидарно выступают за формирования нового справедливого миропорядка”, - заявил президент. Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что отношения Москвы и Пекина вступают в новую эпоху, когда их развитие будет служить гарантом мира на планете.

"Наши отношения служат образцом для формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнул он.

Концерт в рамках торжественного вечера начался с песни “Вдоль по улице широкой” в исполнении Хора Пятницкого и Центрального оркестра народных инструментов КНР. Для лидеров также прозвучат “Калинка”, “Дорогой длинною”, “Зенит цветения” композитора Ма Цзюэ и “Пожелание с Востока” Цзян Ин. Программу специально составляли так, чтобы представить культуру обеих стран: были исполнены как русские романсы, так и китайские композиции.

Власть Работа власти Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России