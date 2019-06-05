Путин заявил о расширении использования рублей и юаней

Россия и Китай будут развивать расчеты в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживание сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках", - сообщил Путин.

Согласно соглашению, Москва и Пекин взаимодействуют в области функционирования национальных платежных систем, углубляют сотрудничество в области национальных систем платежных карт и оказывают поддержку коммерческим банкам в принятии ими решения о присоединении к платежной системе, действующей в государстве другой стороны.

Россия и Китай будут поощрять и расширять использование нацвалют, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов.

Еще две страны создадут научно-технический инновационный фонд объемом 1 млрд долларов. Об этом договорились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (CIC). Фонд поддержит проекты по развитию новых технологий в ключевых отраслях экономики России и Китая с акцентом на рыночную коммерциализацию.