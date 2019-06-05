Путину и Си Цзиньпину показали фотоисторию мировых событий за 70 лет

Президент РФ Владимир Путин и лидер Си Цзиньпин посетили в среду специальную фотовыставку в Большом театре "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества”.

На ней представлены 70 фотографий ТАСС и китайского информационного агентства Синьхуа о ключевых событиях мира за все эти годы. Среди последних - фотографии с шествия "Бессмертного полка" в Пекине, снимки Путина и Си Цзиньпина во время двусторонних встреч и международных форумов.

Во время осмотра генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов подарил двум лидерам фрагмент оригинальной ленты агентства с сообщением об установлении дипотношений между двумя странами 70 лет назад.

Напомним, сегодня с государственным визитом в Россию прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.