Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года объединил все цели и задачи, которые поставил в своем майском указе 2018 года президент Владимир Путин.

"Нам всем, от фельдшера сельской амбулатории до врача-депутата, предстоит пройти непростой путь модернизации службы, широкого внедрения цифровых технологий, новых образовательных траекторий, а также современной логистики оказания медицинской помощи", - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Современная медицина меняется очень быстро: активно идет процесс цифровизации, развивается телекоммуникационное взаимодействие "врач-врач", "врач-пациент", которое обеспечивает доступ к врачу в режиме 24/7, в практику медучреждений внедряется использование "второго экспертного мнения" и искусственного интеллекта - для анализа больших данных, точной диагностики, выбора методов лечения и реабилитации и т.д. Наибольший потенциал развития телемедицинских технологий имеет мониторинг состояния пациентов. Эти решения помогают беспрерывно отслеживать жизненно важные показатели в операционных, отделениях интенсивной терапии и послеоперационном стационаре, оценивать их и мгновенно оповещать персонал об изменениях, сокращая время реагирования.

Цифровизация - еще один из приоритетов Нацпроекта "Здравоохранение". Как показывает международное исследование "Индекс здоровья будущего", результаты которого недавно опубликовала компания Philips, до 56 процентов медиков уже используют интегрированные цифровые технологии для диагностики, 46 процентов - для выбора тактики лечения. По данным исследования, 82 процента населения России были бы готовы дистанционно консультироваться с врачом в определенных жизненных ситуациях. 60 процентов россиян испытывали потребность в уходе на дому сами или для тех, о ком они заботятся, 80 процентов полагают, что интегрированные цифровые технологии важны для повышения качества этих услуг. Однако на пути их развития есть немало преград - и это не только их стоимость, но и человеческий фактор - неготовность пациентов отказаться от "живого" общения с врачом. Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, имеющими передовые разработки в этом направлении и готовыми предоставить свои услуги, позволит быстрее освоить возможности телемедицины на благо российских пациентов.

В последние годы в распоряжении врачей появились и спектральная компьютерная томография, мобильная ультразвуковая диагностика (в смартфоне), которая позволяет проводить УЗ-исследования вне стен клиники даже в условиях чрезвычайных ситуаций, первый полностью цифровой ПЭТ/КТ, цифровая реанимация, гибридные операционные, специализированные ИТ-платформы, которые хранят всю важную информацию в едином цифровом контуре, чтобы данные о пациенте были всегда доступны врачам. Все это позволяет ставить диагноз с первого раза и оптимизировать процесс лечения, а также экономит временные, трудовые и материальные ресурсы. Кроме того, увеличивается доступность медицинской помощи и пропускная способность медучреждений, количество клинико-диагностических процедур, снижается число послеоперационных осложнений.

"В решении задач, поставленных перед онкологической службой, важнейшую роль играет лучевая диагностика, - говорит ведущий научный сотрудник рентгенодиагностического отделения НМИЦ онкологии им. Блохина, доктор медицинских наук, профессор Игорь Тюрин. - Для ее выполнения потребуется дооснащение онкологических учреждений и медицинских организаций общего профиля, исследовательских центров, в которых оказывается помощь по этому профилю, необходимым оборудованием". Сегодня российским медицинским учреждениям становятся еще доступнее технологии ведущих мировых компаний - правительство использует стратегии локального выпуска, которые ускоряют поставки оборудования мирового качества. Организовала свое локальное производство в нашей стране и компания Philips, высокотехнологичным оборудованием которой оснащено немало российских медицинских учреждений. Причем закупить его можно по различным моделям, в том числе через прямые сделки и контракты жизненного цикла. Первые выгодны тем, что не приходится платить посредникам, а к модели КЖЦ интерес в российском здравоохранении появился, так как она успешно применяется в других отраслях. Такая модель одновременно с покупкой оборудования подразумевает предоставление фирменного сервиса. Он позволяет значительно сокращать простои оборудования и экономить средства, затрачиваемые на организацию закупок. Но чтобы применить эту модель в медицине, требуются изменения в российском законодательстве и работа напрямую с производителями. На удовлетворение всей потребности региона в высокотехнологичном оборудовании не всегда хватает средств региональных бюджетов. На помощь приходит лизинг, как возможность единовременного приобретения всего объема оборудования без посредников и дополнительных затрат. При этом использовать оборудование можно уже с первого дня лизингового контракта, оплата которого производится в течение нескольких лет. Расширенная гарантия от производителя, включенная в контракт, позволит точно планировать бюджетные средства и существенно сократить простои оборудования. Все чаще медучреждения используют возможность поддерживать установленную систему оборудования на высоком технологическом уровне с помощью так называемого апгрейда, когда оборудование обновляют до самой современной версии, не прибегая к необходимости его полной замены и при этом экономя бюджет. Эффективность использования такого оборудования влияет и на ход лечения пациентов, и на результаты работы медицинского учреждения в целом. Однако как показывают проверки Росздравнадзора, не только у начинающих врачей, но и у опытного медперсонала часто недостает для этого знаний и навыков. Для бесперебойной и эффективной работы Philips одновременно с поставками оборудования предлагает консалтинг и аналитику, дает экспертное мнение врачам и руководителям клиник по оптимизации процессов и снижению эксплуатационных затрат, а также организует программы для повышения профессионального уровня медицинских работников с привлечением партнеров. Развивая свои программы, компания сотрудничает с ведущими российскими научно-исследовательскими центрами, вузами, институтом "Сколтех". Это позволяет повысить квалификацию как опытных профессионалов, так и начинающих специалистов в различных областях медицины и медицинской информатики, ИИ, машинного обучения.

В Едином плане по достижению национальных целей подчеркнута важность проектного подхода. В ряде регионов ЦФО и СЗФО Philips прорабатывает проектную инициативу по направлению "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

"Это комплексная кампания, в ходе которой жителей региона информируют о рисках сердечно-сосудистых заболеваний и направляют на кардиодиагностику в медицинские учреждения, - комментирует Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ. - Опыт других стран показал, что такой подход помогает выявить ранее не замеченные случаи сердечно-сосудистой патологии. Вновь выявленных пациентов обеспечивают терапевтическим лечением, а тех, кому это необходимо, направляют в стационар для расширенной диагностики или плановой операции".

В результате в регионе снижаются показатели смертности от болезней системы кровообращения, повышается эффективность работы, оптимизируются расходы на нее.