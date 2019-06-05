Новости

Матвиенко: Памятники погибшим в ВОВ должны получить всемирный статус 14:55
На ВДНХ в День России соберут рекордный "Хоровод дружбы" 14:54
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни 14:54
В Ялте предложили провести всемирную конференцию о межэтническом диалоге 14:50
В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы" 14:48
В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения 14:38
Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи 14:36
Стали известны комментаторы матчей сборной России в отборе Евро 14:35
На Урале водителя лишили прав после ДТП с собакой 14:33
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице 14:02
Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни 14:01
Калужских врачей наказали за плохой почерк 13:59
Россия и Словакия заключат договор на 100 миллионов евро по МиГ-29 13:53
Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов 13:48
На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку 13:48
В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
В Петербурге перенесшим инсульт выдадут бесплатные лекарства 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
05.06.2019 14:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фекла Толстая представила поисковик по текстам Льва Толстого

Текст: Дарья Щеглова
На книжном фестивале "Красная площадь" телеведущая Фекла Толстая представила новый образовательный проект - электронный поисковик по текстам автора "Войны и мира".

Проект осуществляется Государственным музеем Л. Н. Толстого, Музеем-усадьбой "Ясная Поляна" и компанией ABBYY, разрабатывающей технологии в области распознавания текстов. 

"Такого еще не было. Это совершенно новая штука!" - заверила Фекла в начале презентации. Проект представляет собой электронный поисковик по всему миру текстов Льва Николаевича - а это 90 томов.

Фото: Екатерина Зайцева
На "Красной площади" обсудили современную подростковую драму

Ранее уже был реализован проект "Весь Толстой в один клик". Он заключался в оцифровке наследия писателя. Волонтеры со всего мира справились за две недели. Сложность состояла в разделении основного текста и комментариев, названий и эпиграфов. Сегодня благодаря тому первому проекту все 90 томов можно скачать в любом формате.

Но разработчики на этом не остановились. "Мы захотели сделать более сложный поиск, который дал бы возможность навигации по всем текстам Толстого", - объяснила Толстая.

На сайте tolstoy.ru тексты писателя разделены по жанрам (драматургия, отрывки, повести и т.д.), по типам (например, письма) и по датам (сюда можно вбить любую дату и узнать, что писатель делал в это время).

Искать можно как угодно. Например, по жанру. Как думаете, Толстой писал стихи? Вбиваешь "поэзия", и компьютер выдает стихи писателя. А если "романы", получаем всем известные: "Анна Каренина", "Война и мир", "Воскресение"…
Взгляд экономиста на суетное и вечное в судьбе Александра Пушкина

Сложность, с которой столкнулись разработчики: Толстой писал старой орфографией, а сейчас его произведения издаются в новой. Поисковая система благодаря работе лингвистов и программистов решает вопрос старинных еров и ятей. Какая бы ни была орфография, машина поймет и найдет то, что ищешь.

И еще одна особенность. Когда вбиваешь определенное слово, помимо цитаты, в которой оно было использовано, сайт подсказывает тип текста, название произведения, дату написания. Нужное слово найдется в любых своих формах.

Важно, что в поиске по названиям разработчики используют не только известные версии, но и те, которые встречались в черновиках и ранних редакциях писателя. Так, вбив имя Степан Аркадьевич Алабин, мы получаем ссылку на Стиву Облонского.

В конце презентации разработчики рассказали о будущих планах: поиск по синонимам, расширение жанров, возможность скачивания в формате Excel. "Поиск должен быть удобным, и мы к этому стремимся", - подытожила Фекла.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России