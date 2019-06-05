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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По пути домой

Отважного инспектора ДПС представят к награде
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 122(7880)
Инспектор ДПС из подмосковного Орехово-Зуева, старший лейтенант полиции Андрей Анохин, спасший на пожаре двух человек, будет представлен к награде. Об этом "РГ" рассказали в областном управлении МВД. "Ходатайство о награждении подано", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Героем Анохин стал 29 мая. Он возвращался с работы, когда заметил дым на на балконе одного из жилых домов. Крикнув прохожим, чтобы вызывали пожарных, Андрей, не раздумывая, кинулся вверх по лестнице в пострадавшую квартиру.

Фото: Пресс-центр МВД
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Долго звонил и стучал. Наконец дверь открылась. "Там был сплошной дым и среди этого дыма я увидел только ногу и часть инвалидного кресла", - рассказывает Анохин. Выволок жильца на площадку, спросил, есть ли в квартире кто-то еще. "Внучка", - сквозь кашель произнес пожилой инвалид. И старлей вновь бросился в квартиру.

10-летнюю испуганную девочку он нашел в той самой комнате с горящим балконом и вывел ее из квартиры. Позже выяснилось, что возгорание началось именно на балконе: кто-то бросил сверху окурок. Он попал на лежащую там подушку - и огонь занялся.

"Прежде мне никогда не приходилось спасать людей, - поделился Анохин с "РГ". - Никакого плана спасения у меня в голове не было, действовал интуитивно". А официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила: "Люди были спасены благодаря самоотверженным и грамотным действиям старшего лейтенанта полиции Андрея Анохина". Глава городского округа Орехово-Зуево уже наградил его Почетной грамотой. Теперь отважного полицейского ждет награда повыше.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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