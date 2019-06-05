Калужских врачей наказали за плохой почерк

В Калужской области трех врачей привлекли к дисциплинарной отвественности за ненадлежащее оформление медицинской документации. А в адрес главврача Центральной межрайонной больницы №1 прокурром внесено представление, сообщает сайт прокуратуры Калужской области.

Нарушения в ЦМБ №1 были выявлены Кировской межрайонной прокуратурой. Проверка показала, что пациенты стоят в очереди к некоторым врачам более двух часов, а это нарушение доступности оказания медицинской помощи.

Более того, в медицинских картах доктора не всегда указывали жалобы пациентов и результаты врачебного осмотра, а также рекомендации по лечению и наблюдению. Обнаружены случаи, когда врач вносил в медкарту неполные сведения о поставленном диагнозе. Даже о том, кто именно проводил прием, забывали написать. В довершение ко всему рукописные тексты некоторых врачей этой больницы оказались совершенно нечитаемые, отмечают в прокуратуре.

По результатам проверки главврач получил представление и уже принял меры по устранению нарушений. А трое докторов получили взыскания.