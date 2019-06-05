Минтранс пообещал жесткую реакцию на сбои с выдачей багажа в Шереметьево

Минтранс жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуацию не нормализуют в ближайшее время, заявили в ведомстве. На ближайшем заседании Совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" министр транспорта Евгений Дитрих намерен поставить вопрос о персональной ответственности за создавшуюся ситуацию.

"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа, и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", - говорится в заявлении Минтранса, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сообщения о многочасовом ожидании выдачи багажа в аэропорте "Шереметьево" начали появляться 31 мая в социальных сетях и в СМИ. Проблемы испытывают прибывающие в аэропорт пассажиры и те, кто следует через него транзитом. Багаж не успевают загрузить не во все вылетающие самолеты, поэтому его приходится отправлять следующими рейсами.

Как заявляли ранее представители аэропорта, там предпринимают меры для устранения задержек с выдачей багажа и для этого "перераспределяют имеющиеся производственные ресурсы". В "Шереметьево" пообещали, что соки ожидания выдачи багажа будут стабильно сокращаться. А полностью проблема может быть решена к концу июня.

Пока администрация аэропорта сообщает, что оказывает помощь пассажирам и бесплатно доставляет багаж домой тем, кто не смог дождаться его выдачи в аэропорте.