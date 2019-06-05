На период каникул в Тамбове появится отцовский патруль

В Тамбове к обеспечению спокойного отдыха школьников подключились родители.

В регионе обсудили организацию безопасности детей во время летних каникул. Традиционно координируют эту работу подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов внутренних дел и детский омбудсмен.

- С шестого мая идет прием загородных лагерей. Наши сотрудники в нем участвуют: проверяем состояние пищеблоков, безопасность, сохранность внешнего периметра и работу систем видеонаблюдения - ими должны быть оборудованы все 30 лагерей с круглосуточным пребыванием детей. В течение работы лагерей наши сотрудники будут навещать детей и беседовать с ними о правилах безопасности, - сообщил старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тамбовской области Александр Цибизов.

Не окажутся без присмотра и ребята, оставшиеся на лето в городе. Полиция будет патрулировать популярные у подростков места в Тамбове: два крупных торговых центра, скверы, пляжи на Цне. В этом году к правоохранителям присоединятся и родители - такое решение принято на совещании общественного Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тамбовской области.

- В совет входят представители всех районов области, и каждый у себя будет контролировать притягивающие молодежь "нехорошие места". Подростки, скажем, любят заброшенные дома. В прошлом году у нас произошел несчастный случай - взрослая девочка из хорошей семьи нанюхалась какого-то распылителя в заброшенном здании, упала, ударилась головой о косяк и погибла, - рассказал председатель Совета отцов, глава Тамбовского района Алексей Бородин. - Поэтому нынешним летом будем контролировать подобные места: чтобы не лезли, куда не следует, не купались в опасных местах и так далее.

Полиция и родители будут следить за "нехорошими местами", притягивающими молодежь

Чтобы отвлечь молодежь от неблаговидных занятий, отцы планируют организовать правильный досуг в отдаленных деревнях и селах, где нет спортивных секций и кружков по интересам.

- Есть энтузиасты, есть планы, чем занять ребят. Но я, как чиновник, вижу здесь формальные препятствия: если мы благословим такую работу, поможем с помещением, то потом будем нести за нее ответственность. А педагог может оказаться без профильного образования или, хуже того, с судимостью, - продолжил Бородин. - Поэтому планируем сделать так: в совете есть проверенные родители - на виду, с опытом воспитания собственных детей. Каждый возьмет под свое начало ребят, живущих поблизости, и будет с ними заниматься. Так обеспечим и надзор, и пример хорошего поведения.

Будут контролировать отцы и качество питания в летних лагерях. Сейчас эта работа ведется в школах и детских садах, есть много вопросов, в частности о привозной еде.

- По отзывам самих детей, в учреждениях, где есть свои пищеблоки, кормят намного лучше, чем там, куда привозят готовые обеды со стороны, - посетовал глава района. - Есть недобросовестные поставщики, для которых главное - выиграть тендер, а потом можно кормить чем попало. Мы с ними работаем.

Тем временем

Завершение строительства лагеря в Инжавинском районе Тамбовской области и открытие оздоровительного учреждения на Новой Ляде позволят полностью ликвидировать очередь на получение путевок в детские летние лагеря региона. Сейчас в ней числится около тысячи детей. В управлении социальной защиты и семейной политики также заявили, что ситуация, при которой детям-инвалидам зачастую предлагались путевки не в летнее время, исправлена. Всего на организацию летнего детского отдыха в регионе в 2019 году направлено 414 миллионов рублей.