На период каникул в Тамбове появится отцовский патруль

Новости

Матвиенко: Памятники погибшим в ВОВ должны получить всемирный статус 14:55
На ВДНХ в День России соберут рекордный "Хоровод дружбы" 14:54
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни 14:54
В Ялте предложили провести всемирную конференцию о межэтническом диалоге 14:50
В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы" 14:48
В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения 14:38
Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи 14:36
Стали известны комментаторы матчей сборной России в отборе Евро 14:35
На Урале водителя лишили прав после ДТП с собакой 14:33
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице 14:02
Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни 14:01
Калужских врачей наказали за плохой почерк 13:59
Россия и Словакия заключат договор на 100 миллионов евро по МиГ-29 13:53
Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов 13:48
На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку 13:48
В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
В Петербурге перенесшим инсульт выдадут бесплатные лекарства 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 14:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Родительский контроль

На период каникул в Тамбове появится отцовский патруль
Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 121(7879)
В Тамбове к обеспечению спокойного отдыха школьников подключились родители.
Фото: www.SCHOOL82.RU Движение "Отцовский патруль" набирает популярность во многих регионах страны. Фото: www.SCHOOL82.RU
Движение "Отцовский патруль" набирает популярность во многих регионах страны. Фото: www.SCHOOL82.RU

В регионе обсудили организацию безопасности детей во время летних каникул. Традиционно координируют эту работу подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов внутренних дел и детский омбудсмен.

- С шестого мая идет прием загородных лагерей. Наши сотрудники в нем участвуют: проверяем состояние пищеблоков, безопасность, сохранность внешнего периметра и работу систем видеонаблюдения - ими должны быть оборудованы все 30 лагерей с круглосуточным пребыванием детей. В течение работы лагерей наши сотрудники будут навещать детей и беседовать с ними о правилах безопасности, - сообщил старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тамбовской области Александр Цибизов.

Фото: Аркадий Колыбалов.
В каникулы откроются лагеря для школьников, которые останутся в городе

Не окажутся без присмотра и ребята, оставшиеся на лето в городе. Полиция будет патрулировать популярные у подростков места в Тамбове: два крупных торговых центра, скверы, пляжи на Цне. В этом году к правоохранителям присоединятся и родители - такое решение принято на совещании общественного Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тамбовской области.

- В совет входят представители всех районов области, и каждый у себя будет контролировать притягивающие молодежь "нехорошие места". Подростки, скажем, любят заброшенные дома. В прошлом году у нас произошел несчастный случай - взрослая девочка из хорошей семьи нанюхалась какого-то распылителя в заброшенном здании, упала, ударилась головой о косяк и погибла, - рассказал председатель Совета отцов, глава Тамбовского района Алексей Бородин. - Поэтому нынешним летом будем контролировать подобные места: чтобы не лезли, куда не следует, не купались в опасных местах и так далее.

Полиция и родители будут следить за "нехорошими местами", притягивающими молодежь

Чтобы отвлечь молодежь от неблаговидных занятий, отцы планируют организовать правильный досуг в отдаленных деревнях и селах, где нет спортивных секций и кружков по интересам.

- Есть энтузиасты, есть планы, чем занять ребят. Но я, как чиновник, вижу здесь формальные препятствия: если мы благословим такую работу, поможем с помещением, то потом будем нести за нее ответственность. А педагог может оказаться без профильного образования или, хуже того, с судимостью, - продолжил Бородин. - Поэтому планируем сделать так: в совете есть проверенные родители - на виду, с опытом воспитания собственных детей. Каждый возьмет под свое начало ребят, живущих поблизости, и будет с ними заниматься. Так обеспечим и надзор, и пример хорошего поведения.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Как будут отдыхать донские школьники в летние каникулы

Будут контролировать отцы и качество питания в летних лагерях. Сейчас эта работа ведется в школах и детских садах, есть много вопросов, в частности о привозной еде.

- По отзывам самих детей, в учреждениях, где есть свои пищеблоки, кормят намного лучше, чем там, куда привозят готовые обеды со стороны, - посетовал глава района. - Есть недобросовестные поставщики, для которых главное - выиграть тендер, а потом можно кормить чем попало. Мы с ними работаем.

Тем временем

Завершение строительства лагеря в Инжавинском районе Тамбовской области и открытие оздоровительного учреждения на Новой Ляде позволят полностью ликвидировать очередь на получение путевок в детские летние лагеря региона. Сейчас в ней числится около тысячи детей. В управлении социальной защиты и семейной политики также заявили, что ситуация, при которой детям-инвалидам зачастую предлагались путевки не в летнее время, исправлена. Всего на организацию летнего детского отдыха в регионе в 2019 году направлено 414 миллионов рублей.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России