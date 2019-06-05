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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На ВДНХ в День России соберут рекордный "Хоровод дружбы"

Текст: Ирина Огилько

Новый рекорд предполагается поставить в праздник День России на ВДНХ. В этот день здесь пройдет "Самоварфест" - праздник гостеприимства. О мероприятии рассказал сегодня журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Фестиваль проходит в Москве в третий раз, объединяя культуры, кухни и традиции более 80 регионов страны. По словам Сучкова, в первом фестивале участвовали 15 тысяч человек, а в прошлом году его посетили более 50 тысяч. На этот раз организаторы надеются собрать не меньше людей. 

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- Площадка ВДНХ выбрана не случайно, в этом году выставка отмечает 80-летие, так что получится праздник в празднике, - поясняет Сучков. - Основное действо развернется на площадке Промышленности.

Всего будет работать 12 тематических площадок, где можно будет попробовать кухни регионов, примерить моду, национальные костюмы, купить художественные произведения, например, работы золотошвеек, тобольских костарезов, жостовских мастеров, гжели и многих других.

Впервые участие примут представители Камчатки и Сахалина, так что, у гостей праздника будет возможность попробовать гигантского камчатского краба и другие морепродукты. Для любителей сэлфи организаторы праздника установят гигантский 6 метров в высоту и 4,5 метра в ширину стог сена, на котором можно будет не только сфотографироваться, но и отдохнуть. Также можно спеть с чувашским или мордовским народным коллективом акапелло на арт-завалинке.

А хитом праздника станет составление гигантского многонационального "Хоровода дружбы", который обнимет всю площадь Промышленности. "Число участников сложно назвать, но надеемся, что он войдет в книгу Рекордов России, - рассказал "РГ" Виталий Сучков.

Напомним, что в предыдущие годы фестиваль попадал в книгу рекордов нашей страны с многонациональным чаепитием, во время которого выпили 11,7 тысячи чашек чая, а русский богатырь поднял на коромысле 10 человек общим весом 526 кг.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 12 июня - День России
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