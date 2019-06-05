Обращений к бизнес-омбудсмену стало больше

Столичные бизнесмены стали чаще обращаться к бизнес-омбудсмену, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

По ее словам, с начала года количество обращений возросло в пять раз. В день иногда поступает по 10-15 сообщений. Треть жалоб связана с уголовным преследованием предпринимателей, а четверть касается земельно-имущественных вопросов. Третье место занимают налоговые споры. Следом идут проблемы с госзакупками и проверки. Оградить предпринимателей от проблем на муниципальном уровне, уверена Минеева, поможет стандарт защиты бизнеса. Его сейчас разрабатывают. Предлагается создать при префектурах советы, в которые войдут контрольно-надзорные органы и общественные представители уполномоченного. За бесплатными консультациями сюда сможет обратиться любой предприниматель. Плюс ко всему омбудсмен предлагает запустить "горячую линию".