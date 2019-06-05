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05.06.2019 11:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургский Книжный салон в 2020 году переедет на Дворцовую площадь

Текст: Дарья Крутоголова

В 2020 году книжный салон в Петербурге, посвященный 75-летию Победы в  Великой Отечественной войне, откроется на Дворцовой площади.

Фото: Сергей Куксин/РГ
На "Красной площади" обсудили поддержку писателей, издателей и читателей

Об этом объявил глава Российского книжного союза Сергей Степашин на открытом заседании союза в Демонстрационном зале ГУМа на книжном фестивале "Красная площадь". Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уже утвердил это официально.

Помимо этого, на заседании прошла церемония вступления новых членов в Российский книжный союз, и были обсуждены рабочие вопросы.

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.

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