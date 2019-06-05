Петербургский Книжный салон в 2020 году переедет на Дворцовую площадь

В 2020 году книжный салон в Петербурге, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, откроется на Дворцовой площади.

Об этом объявил глава Российского книжного союза Сергей Степашин на открытом заседании союза в Демонстрационном зале ГУМа на книжном фестивале "Красная площадь". Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уже утвердил это официально.

Помимо этого, на заседании прошла церемония вступления новых членов в Российский книжный союз, и были обсуждены рабочие вопросы.

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.