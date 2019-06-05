Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей

Под Белгородом раскрыта кража 4,5 миллиона рублей, которые перевозились в спецавтомобиле "Почты России". Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступление произошло в начале мая. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили побитого водителя пристегнутым наручниками к дверце машины и проколотые шины авто. Из самого служебного УАЗа пропали восемь инкассаторских мешков, в которых находилось свыше 4,5 миллиона рублей.

Правоохранители предположили, что ограбление инсценировано. Позже эта версия подтвердилась. Как отметили в МВД, ранее судимый 60-летний водитель спецавтомобиля рассказал сообщникам, когда и куда повезет крупную сумму денег. Те ожидали его в Борисовском районе Белгородской области. Когда в условленное время автомобиль подъехал к назначенному месту, шины были проколоты, а водитель - для реалистичности - получил "легкие телесные повреждения".

После похищенное все трое поделили между собой. Однако одного из подозреваемых полицейские через время задержали в Ракитянском районе - неподалеку от места преступления. Деньги он закопал около дома знакомых, их уже нашли и изъяли. Его сообщника нашли и задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

- В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов обнаружена большая часть похищенных денежных средств. Следственным отделением ОМВД России по Борисовскому району Белгородской области троим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Ирина Волк.