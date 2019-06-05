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05.06.2019,  
10:59
Текст:  Светлана Цыганкова

Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет

Ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 учебного года получат на вооружение более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

Фото: ТАСС
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Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Поставка более тридцати межконтинентальных баллистических ракет позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76 процентов.

Всего же в РВСН до конца 2019 года поступят более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники. Генерал-полковник назвал некоторые из них. Это три ракетных полка ПГРК "Ярс", они прибудут в Иркутское, Барнаульское и Йошкар-Олинское соединения. Ракетная дивизия в Козельске получит две пусковые установки стационарного базирования. А комплекс стратегического назначения "Авангард" поступит в дивизию, которая дислоцируется под Оренбургом.

Кроме того, продолжается работа над новыми образцами современного вооружения, в том числе и ракетным комплексом "Сармат".

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