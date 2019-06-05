Рязанская область - промышленный регион, имеющий хорошие перспективы для привлечения инвесторов, считают в региональном правительстве. Но не только проминдустрией жив человек - в регионе значительные инвестиции вкладываются в сельское хозяйство.

К примеру, только на нынешнем ПЭМФ планируется подписание соглашений о строительстве животноводческих и перерабатывающих комплексов на общую сумму почти 50 миллиардов рублей. А рязанские молочные продукты уже стали своего рода брендом Рязанской области. О молоке, мясе и других важнейших для жизни и здоровья людей направлениях наша беседа с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым.

Николай Викторович, редкий регион может похвастаться самодостаточностью в производстве молока, а Рязаньщина еще и соседей кормит. Как такое удается?

Николай Любимов: Действительно, наши сельхозпредприятия производят молока и молочных продуктов на 45 процентов больше потребности населения. Поэтому половина производимого в регионе молока перерабатывается на молочных заводах области, вторая - поставляется в соседние регионы. Рязанская молочная продукция представлена как в торговых сетях крупнейших ретейлеров, так и в магазинах мелкорозничной торговли Москвы и Московской области, а также Тульской, Тамбовской, Калужской, Ярославской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской и других областей.

По итогам прошлого года в Рязанской области впервые за 15 лет производство молока превысило 400 тысяч тонн. Темпы развития отрасли существенно превзошли среднероссийский уровень, достигнув порядка шести процентов. В этом году по состоянию на 1 мая рост к прошлому году уже 2,4 процента.

В этом году на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса будет направлено 2,6 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда - за счет средств федерального бюджета. На повышение продуктивности в молочном скотоводстве заложено в бюджете почти 250 миллионов, на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления - без малого 235 миллионов рублей.

Развитие молочной индустрии во многом обусловлено реализацией в регионе ряда крупных инвестиционных проектов. И мы продолжаем работу по привлечению инвесторов в животноводство. При этом речь не только о молоке - есть несколько успешных региональных проектов, направленных на развитие всей отрасли. По итогам трех месяцев этого года в Рязанской области увеличилось производство и другой продукции животноводства. Так, в сельскохозяйственных организациях почти на двадцать процентов выросло производство скота и птицы.

Малый бизнес показывает устойчивое развитие: в 2018 году поступило почти на 20 процентов больше налогов по упрощенной схеме

И не надо забывать, что сегодня перед сельским хозяйством стоит задача не только накормить россиян, но и наращивать экспорт продовольствия. В этом году наша область сможет увеличить поставки продукции АПК на зарубежные рынки на 28 процентов - до 33,2 миллиона долларов. А к 2024 году этот показатель планируется довести до уровня 94 миллионов долларов. Уже сейчас регион сотрудничает с такими странами, как Латвия, Белоруссия и Польша.

Николай Викторович, на Питерском форуме вы намерены подписать соглашения с крупными мобильными операторами. Это как-то связано с развитием цифровизации региона?

Николай Любимов: Конечно, самым непосредственным образом. Основными направлениями сотрудничества в рамках этих соглашений являются разработка и реализация региональных проектов цифровизации наших городов и поселков, их инфраструктуры. В том числе развитие сетей подвижной радиотелефонной связи и ее доступности. Согласитесь, без этого сложно представить, как будут работать социально-экономические программы, запускаться социокультурные проекты. Мы ведь говорим о повышении качества жизни людей. И это должно быть повсеместно - цифровизация должна прийти в самые отдаленные уголки региона. Кроме того, речь идет о повышении безопасности городской среды, эффективности использования ресурсов экономики. Без всего этого просто невозможно движение вперед.

В Рязанской области есть интересные предприятия фарминдустрии, производящие уникальные препараты, есть вуз, значит, есть кадры. Как идет становление фармкластера, о котором в свое время заявлялось, есть ли интерес со стороны инвесторов к Рязанской области?

Николай Любимов: В прошлом году была утверждена Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года, согласно которой приоритетным направлением развития региона является формирование и развитие точек роста с применением механизма кластерной политики. К примеру, мы планируем создание медицинского кластера, ключевыми участниками которого станут: лечебные учреждения Рязанской области, Рязанский медицинский университет, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Рязанский медицинский колледж, ООО "Скопинфарм", АО "Елатомский приборный завод", предприятия ООО "ФОРТ". На последнем в ближайшем будущем расширится линейка лекарственных препаратов (инновационная вакцина для профилактики гриппа "Ультрикс®", с 2019 года запускается цех "живых" вакцин: ветряная оспа, корь-краснуха-паротит, ротавирусная инфекция). В прошлом году был подписан специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России, Правительством Рязанской области и ООО "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС", предусматривающий создание производства препаратов из плазмы крови. Ведется проработка вопроса реализации еще одного инвестпроекта фармацевтической отрасли. Компания Новартис Фарма (Швейцария, технологический партнер) выступила с инициативой строительства в регионе современного производства цитостатических препаратов с трансфером современных технологий. Продолжается реализация проекта по созданию производства медицинских лабораторных инструментов АО "Елатомский приборный завод".

Николай Викторович, какие, на ваш взгляд, необходимы обновления в региональной политике для дополнительного стимулирования предпринимательской инициативы?

Николай Любимов: Сегодня в Рязанской области малый бизнес показывает устойчивое развитие: объем налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения в 2018 году вырос почти на 20, а по патенту - на 9 процентов. У меня нет сомнений, что тенденция сохранится и в этом году. И основания для такой уверенности есть. Но очень многое еще предстоит сделать.

Предпринимателю нужны деньги, отсюда необходимость увеличения объемов финансовой поддержки за счет предоставления микрозаймов и расширения доступа малого и среднего предпринимательства к программе льготного кредитования. Нужна поддержка МСП в моногородах. Необходимы изменения регионального законодательства для установления единых правил нестационарной и мобильной торговли. Именно власть должна взять на себя информационную кампанию по формированию положительного образа предпринимательства, а то сегодня молодежь больше рвется в чиновники, чем в бизнесмены. Необходима работа по легализации самозанятых граждан. Нужна реализация механизма "Трансформация делового климата" на территории Рязанской области. Во всяком случае, это основные моменты, на которых стоит сосредоточиться в первую очередь.