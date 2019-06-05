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05.06.2019 12:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Роспечать: За десять лет книжные тиражи упали на 40 процентов

Текст: Дарья Крутоголова
На книжном фестивале "Красная площадь" состоялась конференция "Состояние российского книгоиздания и книгораспространения. Прогноз на будущее".

Ситуация на книжном рынке книгоиздания сейчас достаточно стабильная, хотя нельзя отрицать факта падения тиражей, заявил Александр Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Роспечати.

"Если брать период в десять лет, то мы говорим о цифрах падения тиража на 40 процентов - некоторые считают, что электронная книга, которую сейчас активно продвигают, компенсирует такое стремительное снижение, но нет, пока не компенсирует", - подчеркнул Воропаев, отметив, что с ростом цен на книги сокращаются и экземплярные продажи. 

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Однако на фоне общемирового книгоиздания Россия занимает достаточно хорошую позицию - четвертая строчка после Китая, США и Великобритании. Во многом держаться на плаву российскому книгоиздательству помогает учебная и научная литература, которая имеет потребность именно в печатных изданиях.

"Сейчас еще можно говорить о росте художественной литературы, этот положительный тренд отмечен нами впервые за достаточно долгое время", - отметил Воропаев. Среди издательств стабильно в топ-3 держатся "Эксмо", "АСТ" и "Просвещение".

Генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев рассказал об основных проблемах развития художественной литературы. Главная, предсказуемо, - пиратство. Кстати, сейчас ведутся переговоры с "Яндексом" о быстром изъятии из поисковой системы пиратского контента. Среди остальных проблем - отсутствие общепризнанных публичных рейтингов и небольшое количество премий для "жанровой" литературы. Среди проблемных точек - низкий уровень работы с продажами смежных прав и отсутствие площадок для обсуждения книг - форумов, книжных клубов и прочих платформ для выражения мнения и обмена опытом. Сильно ослабляет возможный рост тиражей и общее развития литературы отсутствие инфраструктуры для поддержки новых авторов, отсутствие продвижения российских авторов за рубежом.

"Также стоит увеличить количество литературных агентств, занимающихся не только изданием, но и фактическим распространением", - считает Капьев.

Культура Литература Филиалы РГ Столица Правительство Минкомсвязи Роспечать ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
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