В Белгороде отравились посетители ресторана и повар

Следственные органы СК РФ по Белгородской области начали доследственную проверку после сообщений об отравлении посетителей одного из ресторанов. Как сообщили в СУ СКР по региону, за медицинской помощью обратились не только посетители, но и повар заведения.

Информация о массовом отравлении появилась на форумах и в телеграмм-каналах накануне: одни пострадавшие рассказывали о плохом самочувствии после того, как поели в ресторане, другие жаловались на заказанную там же еду, доставленную на дом.

В СУ СКР отметили, что 31 мая и 1 июня с симптомами отравления обратились 11 человек. Теперь, в рамках проверки, следователи опрашивают пострадавших.

- Будет проведен максимально возможный комплекс проверочных мероприятий, - сообщили в СУ СКР по региону - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.