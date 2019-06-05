Традиционный Литературный обед в ГУМе прошел не просто накануне дня рождения Пушкина, но и в разгар книжного фестиваля "Красная площадь". Замглавы Роспечати Владимир Григорьев рассказал, что за два дня работы фестиваль посетили 100 тысяч человек.
Одним из первых перед собравшимися выступил Президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Я хочу поздравить всех нас с 14-м сезоном, - сказал он. - Здесь побеждают люди разные, не всегда ходящие строем, отстаивающие свою точку зрения, но всегда - большие художники".
Михаил Бутов, председатель Совета экспертов премии "Большая книга", отметил в разговоре с "РГ", что и длинный, и короткий списки в этом году отличаются тем, что в них практических нет "маститых" имен. Бутов подчеркнул, что на этот раз не было споров по поводу короткого списка. "Работа была в основном собирательная, - сказал он. - Большая книга показала, что молодое писательское поколение сегодня выбирает интерфикшн, то есть литературу, которая принимает условность фантастического характера как необходимый элемент построения произведений, при этом не имеет ничего общего с фантастикой и фэнтези, и очень сильно теснит другие жанры".
Финалистов оказалось 12. И если вспомнить, как на церемониях вручения "Большой книги" финалистов рассаживали на сцене - ассоциация с романом Ильфа и Петрова "12 стульев" неизбежна. Вопрос: в каких из них окажутся "бриллианты". Денежная премия вручается только троим. И есть еще читательское голосование - в этом году оно будет проходить на ресурсе ЛитРес.
Вот финалисты 2019 года: Сухбат Афлатуни - "Рай земной", Ольгерд Бахаревич - "Собаки Европы", Евгений Водолазкин - "Брисбен", Алексей Сальников - "Опосредованно", Роман Сенчин - "Дождь в Париже", Александр Гоноровский - "Собачий лес", Линор Горалик - "Все, способные дышать дыхание", Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский - "Венедикт Ерофеев: посторонний", Евгения Некрасова - "Калечина-Малечина", Вячеслав Ставецкий -- "Жизнь А.Г.", Григорий Служитель - "Дни Савелия", Гузель Яхина - "Дети мои".
Некоторые вошли в короткий список ожидаемо: Яхина, Водолазкин, Сальников, Сенчин, Горалик. Довольно неожиданно не вошли в короткий список "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Николаенко, "Финист - ясный сокол" Андрея Рубанова. Поклонники Виктора Пелевина мечтали бы видеть среди финалистов его труд "Тайные виды на гору Фудзи", а фанаты Александра Снегирева - "Призрачную дорогу". Но избранных - 12, и это свидетельствует, что количество хороших книг растет. Лауреатов "Большой книги" назовут на церемонии в конце года.
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