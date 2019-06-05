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05.06.2019 18:33
Рубрика: Культура
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Двенадцать стульев

На Литературном обеде в ГУМе огласили имена финалистов "Большой книги"
Текст: Сусанна Альперина
Фото: Сергей Куксин
Национальная литературная премия "Большая книга" вручается в 14-й раз. Еще 25 апреля Совет экспертов объявил длинный список сезона. Всего на премию в этом году были выдвинуты 343 работы, в лонг-лист вошла 41. "Длинный список в этом году - неожиданный: в нем нет фаворитов", - сказал обозревателю "РГ" глава Литературной академии Дмитрий Бак.

Традиционный Литературный обед в ГУМе прошел не просто накануне дня рождения Пушкина, но и в разгар книжного фестиваля "Красная площадь". Замглавы Роспечати Владимир Григорьев рассказал, что за два дня работы фестиваль посетили 100 тысяч человек.

Читателям задан вектор - на что из актуального и современного в литературе стоит обратить особое внимание

Одним из первых перед собравшимися выступил Президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Я хочу поздравить всех нас с 14-м сезоном, - сказал он. - Здесь побеждают люди разные, не всегда ходящие строем, отстаивающие свою точку зрения, но всегда - большие художники".

Михаил Бутов, председатель Совета экспертов премии "Большая книга", отметил в разговоре с "РГ", что и длинный, и короткий списки в этом году отличаются тем, что в них практических нет "маститых" имен. Бутов подчеркнул, что на этот раз не было споров по поводу короткого списка. "Работа была в основном собирательная, - сказал он. - Большая книга показала, что молодое писательское поколение сегодня выбирает интерфикшн, то есть литературу, которая принимает условность фантастического характера как необходимый элемент построения произведений, при этом не имеет ничего общего с фантастикой и фэнтези, и очень сильно теснит другие жанры".

Фото: Роберт Нетелев/ТАСС
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Финалистов оказалось 12. И если вспомнить, как на церемониях вручения "Большой книги" финалистов рассаживали на сцене - ассоциация с романом Ильфа и Петрова "12 стульев" неизбежна. Вопрос: в каких из них окажутся "бриллианты". Денежная премия вручается только троим. И есть еще читательское голосование - в этом году оно будет проходить на ресурсе ЛитРес.

Вот финалисты 2019 года: Сухбат Афлатуни - "Рай земной", Ольгерд Бахаревич - "Собаки Европы", Евгений Водолазкин - "Брисбен", Алексей Сальников - "Опосредованно", Роман Сенчин - "Дождь в Париже", Александр Гоноровский - "Собачий лес", Линор Горалик - "Все, способные дышать дыхание", Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский - "Венедикт Ерофеев: посторонний", Евгения Некрасова - "Калечина-Малечина", Вячеслав Ставецкий -- "Жизнь А.Г.", Григорий Служитель - "Дни Савелия", Гузель Яхина - "Дети мои".

Некоторые вошли в короткий список ожидаемо: Яхина, Водолазкин, Сальников, Сенчин, Горалик. Довольно неожиданно не вошли в короткий список "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Николаенко, "Финист - ясный сокол" Андрея Рубанова. Поклонники Виктора Пелевина мечтали бы видеть среди финалистов его труд "Тайные виды на гору Фудзи", а фанаты Александра Снегирева - "Призрачную дорогу". Но избранных - 12, и это свидетельствует, что количество хороших книг растет. Лауреатов "Большой книги" назовут на церемонии в конце года. 

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.

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