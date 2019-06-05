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05.06.2019 15:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Телешоу "Дом-2" снова переедет

Текст: Ирина Рыбникова

В сентябре телешоу "Дом-2" вновь сменит место дислокации, но на этот раз переедет не так далеко.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Участок, на котором расположена знаменитая телестройка, понадобился для строительства дороги, рассказал порталу столичного стройкомплекса глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Изымают участок без скандала. "Никаких проблемных, а тем более конфликтных ситуаций с "Домом-2" нет. С владельцами объекта, где проходят съемки, достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой", - подчеркнул Жидкин.

В ведомстве "РГ" уточнили¸ что речь идет о строительстве дороги "Саларьево - Московский - Марьино". На 16 июня назначены общественные слушания, а уже в сентябре строители любви смогут приступить к возведению декораций на новом месте.

Напомним, несколько месяцев назад "Дом-2" уже переезжал - из Подмосковья в Новую Москву. Подмосковный участок также был изъят у телешоу для строительных нужд.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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