Телешоу "Дом-2" снова переедет

В сентябре телешоу "Дом-2" вновь сменит место дислокации, но на этот раз переедет не так далеко.

Участок, на котором расположена знаменитая телестройка, понадобился для строительства дороги, рассказал порталу столичного стройкомплекса глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Изымают участок без скандала. "Никаких проблемных, а тем более конфликтных ситуаций с "Домом-2" нет. С владельцами объекта, где проходят съемки, достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой", - подчеркнул Жидкин.

В ведомстве "РГ" уточнили¸ что речь идет о строительстве дороги "Саларьево - Московский - Марьино". На 16 июня назначены общественные слушания, а уже в сентябре строители любви смогут приступить к возведению декораций на новом месте.

Напомним, несколько месяцев назад "Дом-2" уже переезжал - из Подмосковья в Новую Москву. Подмосковный участок также был изъят у телешоу для строительных нужд.