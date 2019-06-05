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05.06.2019 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 17 парках столицы открылись места для отдыха

Текст: Ирина Огилько

В 17 столичных парках города открылись места для отдыха, искупаться можно в трех парках, причем в одном из них прямо в проточной воде Химкинского водохранилища. Об этом сообщает Мосгорпарк.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, искупаться можно в трех парках: в Сокольниках и парке Фили установлены бассейны для детей и взрослых, причем во втором бассейн оборудован на понтоне прямо в воде Москвы-реки. Вход платный за сеанс от 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей. А в парке Левобережье впервые официально разрешено купаться прямо в воде Химкинского водохранилища, на котором и расположена парковая зона. Отметим, что в прошлом году парк был открыт, но зона отдыха была здесь без купания, так как имелись нарекания к качеству воды и береговому песку.

"В Измайловском парке будет открыт платный аквапарк для детей, а в остальных парках, в том числе в Парке Горького, Гончаровском, Лианозовском, Терлецкой дубраве, Красной Пресне, Музеоне, Борисовских прудах, Митино и других, созданы зоны отдыха у воды без купания, - рассказали в пресс-службе. - Большинство пляжей и зон отдыха оборудовано бесплатными лежаками. Там можно заняться спортом или провести время с детьми на игровых площадках".

Напомним, что всего в городе в ведомстве Мосгорпарка находится 17 парков культуры и отдыха.

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