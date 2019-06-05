ЧП после проверки
В Ярославле ЧП на детской площадке случилось после того, как мэрия отчиталась о проверке более шестисот таких площадок во всех районах города.
"Составлены инвентаризационные акты, и дана оценка относительно возможности дальнейшей эксплуатации детских городков. Как оказалось, большинству из них требуются ремонтные работы", - так написано в отчете администрации города от 23 мая.
А 27 мая, качаясь на современных качелях типа "гнездо" во дворе дома по проезду Матросова областного центра, семилетняя девочка получила закрытый перелом свода и основания черепа: одно из двух креплений "гнезда" попросту оборвалось.
Почему качели оказались такими хлипкими, сейчас выясняет региональное следственное управление СК РФ, возбудившее по факту ЧП уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Между тем ярославцы в соцсетях пытаются установить причину несчастного случая: "Судя по фото петли, уже был значительный износ, а возможно, изначально она была бракованной и имела трещину", "Просто надо не карабины на такие узлы ставить, а подшипник с проушиной. Сам много раз менял эти штуки на детских площадках, так как до них дела никому нет", "Это так называемые "коммерческие скобы", и предназначены они исключительно для крепления ограждений и прочей легковесной нагрузки…".
Примечательно в связи с этим, что еще в 2017 году ярославские власти заявили, что оплачивать ремонт детских площадок жители домов должны сами. Согласно постановлению мэрии, с 2018 года из состава платы за содержание жилья выделена строчка - "содержание малых архитектурных форм (МАФ)". Стоимость этой услуги сейчас равна 26 копейкам с квадратного метра общей площади квартиры. Для примера: за "двушку" площадью 60 квадратов нужно в месяц платить пятнадцать рублей шестьдесят копеек. Правда, плата за содержание качелей и горок взимается не со всех подряд, а лишь с добровольцев.
- На данный момент мы продолжаем получать согласие от собственников на обслуживание детских комплексов, - сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.
В тех дворах, где жильцы не захотят платить за обслуживание городков, власти намерены оборудование демонтировать и перенести туда, где платить согласны.
Нарушил правила?
В Костроме внеплановая проверка игрового оборудования началась 31 мая - после инцидента на детской площадке, где ребенку оторвало фалангу пальца руки. Как сообщили в мэрии, специальная комиссия выехала на проверку детского игрового оборудования во дворе дома № 51 на улице Индустриальной.
Об инциденте чиновникам стало известно из СМИ и соцсетей. Мама девятилетнего мальчика разместила фото и сообщение о том, что ее сын пострадал на детской площадке, схватившись за качели. Деталь поручня оказалась острой и отсекла ребенку часть пальца. Мальчик попал в больницу, где ему сделали операцию.
В мэрии пообещали, что, если на площадке обнаружат неисправное игровое оборудование, управляющей компании выдадут предписание на его ремонт или демонтаж. Итоги проверки стали известны в тот же день. Они вызвали у костромичей недоумение.
"В результате проверки неисправностей не обнаружено. Игровое оборудование на площадке может быть по-прежнему использовано для отдыха и досуга детей при соблюдении элементарных требований правил техники безопасности и по возможности под надзором родителей", - пояснили в горадминистрации.
В управлении ЖКХ предположили, что травму школьник получил из-за нарушения правил безопасности. Все обстоятельства происшествия с ребенком теперь предстоит установить правоохранительным органам.
Владимир Волков, мэр Ярославля:
- Все детские площадки должны находиться под строгим контролем управляющих организаций. Раз в неделю им следует выходить на место и проверять на безопасность все качели. Сейчас мы продолжаем передавать детские площадки УК. До этого такой работой, к сожалению, комплексно никто не занимался.
Тем временем
В Ярославской области возбуждено уголовное дело в связи с падением мемориальной плиты на девятилетнего мальчика. ЧП произошло 30 мая на территории мемориала воинам-освободителям в городе Гаврилов-Яме. В результате инцидента ребенок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").
В региональном управлении СКР по Костромской области 27 мая возбудили уголовное дело после того, как на маленькую девочку в детсаду упало пианино. В результате ребенок получил ушиб грудной клетки, сердца и попал в реанимацию. По факту травмирования малолетнего в СК возбудили дело по части 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет").