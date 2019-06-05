В соседних городах ЦФО почти в одно время произошли два резонансных случая травмирования детей на игровых площадках.

ЧП после проверки

В Ярославле ЧП на детской площадке случилось после того, как мэрия отчиталась о проверке более шестисот таких площадок во всех районах города.

"Составлены инвентаризационные акты, и дана оценка относительно возможности дальнейшей эксплуатации детских городков. Как оказалось, большинству из них требуются ремонтные работы", - так написано в отчете администрации города от 23 мая.

А 27 мая, качаясь на современных качелях типа "гнездо" во дворе дома по проезду Матросова областного центра, семилетняя девочка получила закрытый перелом свода и основания черепа: одно из двух креплений "гнезда" попросту оборвалось.

Власти заявили, что оплачивать ремонт детских площадок жители домов должны сами

Почему качели оказались такими хлипкими, сейчас выясняет региональное следственное управление СК РФ, возбудившее по факту ЧП уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Между тем ярославцы в соцсетях пытаются установить причину несчастного случая: "Судя по фото петли, уже был значительный износ, а возможно, изначально она была бракованной и имела трещину", "Просто надо не карабины на такие узлы ставить, а подшипник с проушиной. Сам много раз менял эти штуки на детских площадках, так как до них дела никому нет", "Это так называемые "коммерческие скобы", и предназначены они исключительно для крепления ограждений и прочей легковесной нагрузки…".

Примечательно в связи с этим, что еще в 2017 году ярославские власти заявили, что оплачивать ремонт детских площадок жители домов должны сами. Согласно постановлению мэрии, с 2018 года из состава платы за содержание жилья выделена строчка - "содержание малых архитектурных форм (МАФ)". Стоимость этой услуги сейчас равна 26 копейкам с квадратного метра общей площади квартиры. Для примера: за "двушку" площадью 60 квадратов нужно в месяц платить пятнадцать рублей шестьдесят копеек. Правда, плата за содержание качелей и горок взимается не со всех подряд, а лишь с добровольцев.

- На данный момент мы продолжаем получать согласие от собственников на обслуживание детских комплексов, - сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

В тех дворах, где жильцы не захотят платить за обслуживание городков, власти намерены оборудование демонтировать и перенести туда, где платить согласны.

Нарушил правила?

В Костроме внеплановая проверка игрового оборудования началась 31 мая - после инцидента на детской площадке, где ребенку оторвало фалангу пальца руки. Как сообщили в мэрии, специальная комиссия выехала на проверку детского игрового оборудования во дворе дома № 51 на улице Индустриальной.

Об инциденте чиновникам стало известно из СМИ и соцсетей. Мама девятилетнего мальчика разместила фото и сообщение о том, что ее сын пострадал на детской площадке, схватившись за качели. Деталь поручня оказалась острой и отсекла ребенку часть пальца. Мальчик попал в больницу, где ему сделали операцию.

В мэрии пообещали, что, если на площадке обнаружат неисправное игровое оборудование, управляющей компании выдадут предписание на его ремонт или демонтаж. Итоги проверки стали известны в тот же день. Они вызвали у костромичей недоумение.

"В результате проверки неисправностей не обнаружено. Игровое оборудование на площадке может быть по-прежнему использовано для отдыха и досуга детей при соблюдении элементарных требований правил техники безопасности и по возможности под надзором родителей", - пояснили в горадминистрации.

В управлении ЖКХ предположили, что травму школьник получил из-за нарушения правил безопасности. Все обстоятельства происшествия с ребенком теперь предстоит установить правоохранительным органам.

Комментарий

Владимир Волков, мэр Ярославля:

- Все детские площадки должны находиться под строгим контролем управляющих организаций. Раз в неделю им следует выходить на место и проверять на безопасность все качели. Сейчас мы продолжаем передавать детские площадки УК. До этого такой работой, к сожалению, комплексно никто не занимался.

Тем временем

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в связи с падением мемориальной плиты на девятилетнего мальчика. ЧП произошло 30 мая на территории мемориала воинам-освободителям в городе Гаврилов-Яме. В результате инцидента ребенок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

В региональном управлении СКР по Костромской области 27 мая возбудили уголовное дело после того, как на маленькую девочку в детсаду упало пианино. В результате ребенок получил ушиб грудной клетки, сердца и попал в реанимацию. По факту травмирования малолетнего в СК возбудили дело по части 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет").