Новости

Матвиенко: Памятники погибшим в ВОВ должны получить всемирный статус 14:55
На ВДНХ в День России соберут рекордный "Хоровод дружбы" 14:54
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни 14:54
В Ялте предложили провести всемирную конференцию о межэтническом диалоге 14:50
В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы" 14:48
В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения 14:38
Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи 14:36
Стали известны комментаторы матчей сборной России в отборе Евро 14:35
На Урале водителя лишили прав после ДТП с собакой 14:33
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице 14:02
Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни 14:01
Калужских врачей наказали за плохой почерк 13:59
Россия и Словакия заключат договор на 100 миллионов евро по МиГ-29 13:53
Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов 13:48
На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку 13:48
В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
В Петербурге перенесшим инсульт выдадут бесплатные лекарства 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 14:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Передача не сработала

В Иванове выпускники пять часов ждали начала ЕГЭ по математике
Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 121(7879)
Для сотен учеников ивановских школ день сдачи ЕГЭ по математике 29 мая принес дополнительный стресс и даже нервные срывы. Из-за технических сбоев выпускники несколько часов провели в аудиториях в ожидании тестирования.
Фото: Кирилл Калиников/ РИА Новости Из-за технических неполадок школьники не получили вовремя экзаменационные материалы. Фото: Кирилл Калиников/ РИА Новости
Из-за технических неполадок школьники не получили вовремя экзаменационные материалы. Фото: Кирилл Калиников/ РИА Новости

Вместо 10 часов утра для многих ребят экзамен начался лишь в 15.00. Многие родители выразили сомнение в том, что после крайне нервного пятичасового ожидания их дети смогут показать те результаты, на которые они рассчитывали.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

- Экзамен должен был начаться утром, а сейчас уже обед, а детей до сих пор до ЕГЭ не допускают из-за каких-то "технических неполадок". Все на взводе - и ученики, и родители. Дети с утра голодные, сидят без еды и воды. Что делать - никто не знает. Это какое-то издевательство, - возмутилась мама одной из выпускниц Татьяна.

Около 14.40 региональные власти распространили официальное заявление по поводу ситуации со сдачей ЕГЭ по математике в Иванове:

"В этом году Рособрнадзор России включил Ивановскую область в число "пилотных" регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов по защищенным каналам связи сразу в пункты проведения экзаменов. Распечатать их должны были в аудитории. Однако на старте в двух пунктах сдачи ЕГЭ не смогли обеспечить возможность получить экзаменационные материалы, поэтому вовремя экзамен не начался".

В регионе впервые применили новую технологию передачи заданий. Но что-то пошло не так

Как уточнила руководитель областного департамента образования Ольга Антонова, всего экзамен по математике 29 мая сдавали 4143 ученика в 22 пунктах сдачи ЕГЭ на территории Ивановской области. Сбои произошли в двух пунктах - в школах № 8 и № 22 в Иванове: здесь экзамен должны были пройти 368 человек.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Кибератаки не помешали провести ЕГЭ по русскому языку

В департаменте пояснили, что после задержки с выдачей материалов часть учеников все же приступила к сдаче экзамена. Так, в школе № 8 ЕГЭ тестирование началось для 150 учеников.

- Для других экзамен будет организован в один из резервных дней - 24 июня или первого июля. В любом случае, всем нашим выпускникам будет предоставлена возможность пройти аттестацию, - пояснила Ольга Антонова.

Как отметили родители одиннадцатиклассников, некоторым детям пришлось сидеть "до победного", поскольку они не могли ждать до 24 июня и тем более - до первого июля. Дело в том, что для поступления в некоторые вузы документы с результатами ЕГЭ необходимо успеть подать до 28 июня.

Компетентно

Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области:

- Для школьников и родителей экзаменационная пора - всегда стресс, а сегодня организаторы создали дополнительное напряжение. Это недопустимо, нам такие эксперименты не нужны! Жду от Рособрнадзора детального разбора ситуации. Департамент образования региона уже получил поручение решить проблему и предоставить нашим выпускникам возможность пройти аттестацию.

Справка "РГ"

По вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обратиться по телефону "горячей" линии Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19.

Список номеров "горячих линий" регионов - www.ege.edu.ru/ru/contacts/contact_information/index.php

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново ЕГЭ в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России