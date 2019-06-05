Для сотен учеников ивановских школ день сдачи ЕГЭ по математике 29 мая принес дополнительный стресс и даже нервные срывы. Из-за технических сбоев выпускники несколько часов провели в аудиториях в ожидании тестирования.

Вместо 10 часов утра для многих ребят экзамен начался лишь в 15.00. Многие родители выразили сомнение в том, что после крайне нервного пятичасового ожидания их дети смогут показать те результаты, на которые они рассчитывали.

- Экзамен должен был начаться утром, а сейчас уже обед, а детей до сих пор до ЕГЭ не допускают из-за каких-то "технических неполадок". Все на взводе - и ученики, и родители. Дети с утра голодные, сидят без еды и воды. Что делать - никто не знает. Это какое-то издевательство, - возмутилась мама одной из выпускниц Татьяна.

Около 14.40 региональные власти распространили официальное заявление по поводу ситуации со сдачей ЕГЭ по математике в Иванове:

"В этом году Рособрнадзор России включил Ивановскую область в число "пилотных" регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов по защищенным каналам связи сразу в пункты проведения экзаменов. Распечатать их должны были в аудитории. Однако на старте в двух пунктах сдачи ЕГЭ не смогли обеспечить возможность получить экзаменационные материалы, поэтому вовремя экзамен не начался".

В регионе впервые применили новую технологию передачи заданий. Но что-то пошло не так

Как уточнила руководитель областного департамента образования Ольга Антонова, всего экзамен по математике 29 мая сдавали 4143 ученика в 22 пунктах сдачи ЕГЭ на территории Ивановской области. Сбои произошли в двух пунктах - в школах № 8 и № 22 в Иванове: здесь экзамен должны были пройти 368 человек.

В департаменте пояснили, что после задержки с выдачей материалов часть учеников все же приступила к сдаче экзамена. Так, в школе № 8 ЕГЭ тестирование началось для 150 учеников.

- Для других экзамен будет организован в один из резервных дней - 24 июня или первого июля. В любом случае, всем нашим выпускникам будет предоставлена возможность пройти аттестацию, - пояснила Ольга Антонова.

Как отметили родители одиннадцатиклассников, некоторым детям пришлось сидеть "до победного", поскольку они не могли ждать до 24 июня и тем более - до первого июля. Дело в том, что для поступления в некоторые вузы документы с результатами ЕГЭ необходимо успеть подать до 28 июня.

Компетентно

Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области:

- Для школьников и родителей экзаменационная пора - всегда стресс, а сегодня организаторы создали дополнительное напряжение. Это недопустимо, нам такие эксперименты не нужны! Жду от Рособрнадзора детального разбора ситуации. Департамент образования региона уже получил поручение решить проблему и предоставить нашим выпускникам возможность пройти аттестацию.

Справка "РГ"

По вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обратиться по телефону "горячей" линии Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19.

Список номеров "горячих линий" регионов - www.ege.edu.ru/ru/contacts/contact_information/index.php