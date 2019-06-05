Вместо 10 часов утра для многих ребят экзамен начался лишь в 15.00. Многие родители выразили сомнение в том, что после крайне нервного пятичасового ожидания их дети смогут показать те результаты, на которые они рассчитывали.
- Экзамен должен был начаться утром, а сейчас уже обед, а детей до сих пор до ЕГЭ не допускают из-за каких-то "технических неполадок". Все на взводе - и ученики, и родители. Дети с утра голодные, сидят без еды и воды. Что делать - никто не знает. Это какое-то издевательство, - возмутилась мама одной из выпускниц Татьяна.
Около 14.40 региональные власти распространили официальное заявление по поводу ситуации со сдачей ЕГЭ по математике в Иванове:
"В этом году Рособрнадзор России включил Ивановскую область в число "пилотных" регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов по защищенным каналам связи сразу в пункты проведения экзаменов. Распечатать их должны были в аудитории. Однако на старте в двух пунктах сдачи ЕГЭ не смогли обеспечить возможность получить экзаменационные материалы, поэтому вовремя экзамен не начался".
Как уточнила руководитель областного департамента образования Ольга Антонова, всего экзамен по математике 29 мая сдавали 4143 ученика в 22 пунктах сдачи ЕГЭ на территории Ивановской области. Сбои произошли в двух пунктах - в школах № 8 и № 22 в Иванове: здесь экзамен должны были пройти 368 человек.
В департаменте пояснили, что после задержки с выдачей материалов часть учеников все же приступила к сдаче экзамена. Так, в школе № 8 ЕГЭ тестирование началось для 150 учеников.
- Для других экзамен будет организован в один из резервных дней - 24 июня или первого июля. В любом случае, всем нашим выпускникам будет предоставлена возможность пройти аттестацию, - пояснила Ольга Антонова.
Как отметили родители одиннадцатиклассников, некоторым детям пришлось сидеть "до победного", поскольку они не могли ждать до 24 июня и тем более - до первого июля. Дело в том, что для поступления в некоторые вузы документы с результатами ЕГЭ необходимо успеть подать до 28 июня.
Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области:
- Для школьников и родителей экзаменационная пора - всегда стресс, а сегодня организаторы создали дополнительное напряжение. Это недопустимо, нам такие эксперименты не нужны! Жду от Рособрнадзора детального разбора ситуации. Департамент образования региона уже получил поручение решить проблему и предоставить нашим выпускникам возможность пройти аттестацию.
Справка "РГ"
По вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обратиться по телефону "горячей" линии Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19.
Список номеров "горячих линий" регионов - www.ege.edu.ru/ru/contacts/contact_information/index.php