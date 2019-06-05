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Проект: В регионах

В Калуге благоустроили сквер

4 июня в микрорайоне "Терепец" открыли сквер, обустроенный по программе "Городская среда". В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, депутат городской думы Андрей Линков, представители городской управы, жители.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Площадь сквера "Терепец" немногим больше 10 тыс. квадратных метров, из них почти 2 тыс. кв.м. занимают пешеходные дорожки, выложенные плиткой. Кроме того, в сквере были проведены работы по установке моста через каменный ручей, а также засеяно более 8 тыс. квадратных метров газона, установлены лавочки, урны и арт-объект в виде сердца с названием микрорайона.

Дополнительно подрядчик заасфальтировал более 2 тыс. квадратных метров прилегающей дороги и 600 квадратных метров парковки, установил 465 бордюров и леерное ограждение.

Фото: Калужская городская Дума
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Перед началом мероприятия депутаты осмотрели благоустроенную территорию и пообщались с местными жителями. Председатель ТОС "Наш Терепец" Андрей Линков поделился с главой городского самоуправления Калуги планами на будущее развитие микрорайона. В новом сквере появится стенд с правилами поведения, планируется сделать хорошую спортивную площадку на территории лицея № 48, проработать систему водоотведения и провести работы по озеленению микрорайона и посадке цветов.

"Сегодня большой праздник в микрорайоне "Терепец" - открытие еще одного общественного пространства в нашем городе. Здесь собралось много местных жителей, они давно ждали этого и, наконец, работы завершены. Приятно слышать из их уст слова благодарности, ведь если сравнить, что было и что стало - это небо и земля. Получилось великолепное место для отдыха, - поделился впечатлениями Александр Иванов. - Впереди у нас большая программа. Это благоустройство 60 дворовых территорий в текущем году. Если подвести итог, за прошедшие 2 года было проведено благоустройство 168 дворовых территорий и двух общественных пространств".

Фото: Калужская городская Дума
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Председатель ТОС "Наш Терепец" Андрей Линков на торжественном открытии сквера поблагодарил жителей за активность, ведь за благоустройство сквера проголосовали более 80 процентов терепчан: "Раньше здесь была заброшенная лесная зона, и мы выгребали кучи мусора на субботниках. А сейчас это пространство превратилось в прекрасное место для отдыха. Мы вместе делали эскиз проекта, согласовывали отдельные элементы и следили за работой подрядчиков, сразу указывая им на недочеты. Подрядчикам спасибо за то, что своевременно реагировали и сделали такую прекрасную зону отдыха".
После торжественного открытия для гостей праздника творческими коллективами Калуги была организована концертная программа, также все желающие приняли участие в различных мастер-классах.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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