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05.06.2019 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве-реке утонул подросток

Текст: Сергей Бабкин

В Москве-реке на северо-западе столицы утонул юноша 2003 года рождения.

В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве, молодой человек после игры в футбол в компании подростков пошел купаться в Спасском затоне. После этого он не вышел на берег. Друзья самостоятельно вытащили юношу из воды, пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую. Однако сохранить жизнь молодому человеку не удалось.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по 109 статье УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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