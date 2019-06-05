В Москве-реке утонул подросток

В Москве-реке на северо-западе столицы утонул юноша 2003 года рождения.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве, молодой человек после игры в футбол в компании подростков пошел купаться в Спасском затоне. После этого он не вышел на берег. Друзья самостоятельно вытащили юношу из воды, пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую. Однако сохранить жизнь молодому человеку не удалось.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по 109 статье УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".