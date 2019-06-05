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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Мы пойдем с конем?

12 июня в Москве состоится главное конное состязание года
Текст: Александр Аболиц (автор и ведущий телепрограммы "Планета лошадей")
Российская газета - Неделя № 121(7879)
На центральном Московском ипподроме пройдут XVI скачки на приз президента Российской Федерации.

Трудоемкость сельского хозяйства неуклонно снижается. Все отрасли животноводства стремительно уменьшают участие человека, а скаковое и рысистое коневодство - увеличивает! На одной такой лошади помимо ее владельца "едут": заводчик, то есть владелец кобылы-родительницы (нередко еще и владелец жеребца), конюх конного завода, тренер конного завода, тренер ипподрома, жокей или наездник, конюх ипподрома. Кроме того, ее регулярно обслуживают коваль, ветеринар и перевозчик. После окончания ипподромной карьеры, вопреки страшилкам зоозащитников-пессимистов, хорошая лошадь еще много лет используется в племенном деле, в любительском спорте, в конном досуге.

Фото: vk.com/ramzan
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Как встарь, когда одна рабочая лошадка могла прокормить несколько крестьянских семей, так в наше время четвероногий спортсмен "трудоустраивает" с десяток людей, большинство из которых обладает не просто высокой, а еще и редкой квалификацией!

Это не считая производителей кормов и мастеров амуниции, строителей и менеджеров, журналистов и блогеров, персонала ипподромов... Причем никого из перечисленных специалистов в обозримом будущем не смогут заменить роботы.

Надо ли развивать коневодство для ипподромных состязаний - скачек и бегов?

На мой взгляд, это не может быть самоцелью, как любое производство, не подкрепленное спросом. Но вот востребованность таких лошадей, то есть популярность конных состязаний, остро нуждается в поддержке государства. Нужна не стратегия развития коневодства, а стратегия развития конных зрелищ. А уж коневодство быстро отзовется на потребность в качественных лошадях.

А зачем вообще государству поддерживать ипподромы? Терпение, интуиция, расчет не на цифровое устройство, а на живое существо, умение разобраться в его характере и настроении. Всему этому не остается места в мире искусственного интеллекта. Ни цирк, ни зоопарк не предоставляют возможности так близко познакомиться с реальным миром. Ипподром - одно из немногочисленных окошек в него, особенно в больших городах.

Я ни в коем случае не ратую за возврат к сохе и сабельным атакам, но и перспектива оказаться в окончательной зависимости от бездушных устройств не кажется радужной. Вот и получается, что ипподром - место, где сочетаются достижения древнейшей отрасли и самые современные технологии, а человек остается причастен и к тому, и к другому.

На мой взгляд, именно способность людей обращаться и с животным, и с гаджетом открывает перспективу развития нашего вида.

Да и красоту эту оценить дано лишь человеку...

Фото: iStock
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Даже сейчас далеко не все конные мероприятия демонстрируют падение популярности. Рекордная посещаемость ипподрома "Алтай", что в селе Новотырышкино, недалеко от курортного городка Белокурихи, достигает 45 тысяч человек. Уверенно набирает обороты и подмосковный фестиваль "Иваново поле". Но в этих и других случаях зрителей привлекает разнообразие конных зрелищ, сопутствующая развлекательная программа. В этой области очевиден позитивный опыт объектов, находящихся в столичном подчинении, таких как ВДНХ, Парк Горького, Царицыно. Центральный ипподром же до сих пор подчиняется федеральному минсельхозу, для которого организация отдыха и развлечений дело не профильное.

А еще хочется надеяться, что на самое значимое событие года - скачки на приз президента - придет сам учредитель приза. Сделает ли он ставку, выставит ли свою лошадь, просто ли отдохнет на древнейшем из зрелищ. Но тогда один из ведущих федеральных телеканалов наверняка найдет в нескончаемом потоке ток-шоу и сериалов 5 минут. Из них 3 минуты для краткого знакомства аудитории с четырнадцатью участниками и 2 минуты для прямой трансляции главной скачки года.

И миллионы наших соотечественников вновь откроют для себя красоту и азарт реального мира конных состязаний.

Мнения

Когда волнение лишает сна

Дмитрий Зайцев, директор АО "Российские ипподромы"

- Если бы конные состязания были единственным видом разрешенных азартных игр, как в Советском Союзе, мы не знали бы никаких проблем...

Юрий Прохоров, директор Московского конного завода N1

- Для выживания заводов срочно необходим кратный подъем призовых сумм и нормальная работа тотализатора!

Эдуард Мордухович, коневладелец

- Азарт ипподромного состязания не идет ни в какое сравнение с азартом бизнеса. Перипетии второго уже давно не лишают меня сна, а вот на старт своей лошади я даже смотреть боюсь - от волнения поворачиваюсь спиной к дорожке! Но традиционные скачки неумолимо уходят в прошлое. Где эти аристократы в цилиндрах, где полные трибуны?

Андрей Никулин, эксперт телеканала "Конный мир", знаток французских бегов

- Во Франции можно сделать ставку в кафе или в булочной, даже просто со смартфона. Там более 250 действующих ипподромов. Даже в Финляндии их 43, больше, чем во всей России...

Пусть ваша ставка не принесла выигрыша - это не потеря, не доход толстосумам. Это поддержка прекрасного животного, как будто участник розыгрыша на расстоянии угостил лошадь морковкой!

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