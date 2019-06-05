В Москве стартовал сезон клубники

Клубнику в столице в эти дни можно уже купить не только в гипермаркетах и на рынке - по всему городу вырастают торговые шатры с исключительно российской ягодой. Первые 80 точек продаж клубники и земляники уже открылись.

Всего же в городе этим летом будут работать 150 торговых шале. Их легко узнать по ярко-красному дизайну и надписям "Клубника" и "Земляника". Пока на прилавках ягода из южных регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Астраханской областей. А с 10 июня москвичи смогут купить ягоду из Подмосковья, откуда ее будут поставлять по мере созревания, рассказали "РГ" в департаменте торговли и услуг города. "Килограмм спелых ягод стоит в среднем 170-350 рублей, цены различаются в зависимости от сорта", - рассказал пресс-секретарь департамента Тарас Белозеров. Но, скорее всего, по мере наступления клубничного сезона в Центральной России они будут снижаться.

Поставляют клубнику в Москву более 20 регионов. У каждого фермера, по словам Белозерова, будет оборудованная палатка с прилавком. С середины июня, кстати, по многолетней традиции откроет свои шатры подмосковный совхоз имени Ленина, где зреют основные запасы столичной ягоды. Московские власти под них отвели третью часть мест для торговли. Как и прежде, достались эти площадки фермерам бесплатно, а цены везде устанавливают сами фермеры.

Одним из первых открылся развал у входа в сквер Девичьего поля. Фермер Денис Полевой рассказал "РГ": в первый день привез из Чувашии 180 кг клубники сорта "Виктория". "В Москве этот бизнес гораздо выгоднее, чем в других регионах, - поделился он. - К концу дня с прилавков уходит все". Он рассказал, что возит ягоду в Москву уже второй год. Едет она в специальной фуре с кондиционером.