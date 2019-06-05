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05.06.2019 13:57
Проект: В регионах

В Нововоронеже открылся детский лагерь атомщиков

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС - Нововоронеже, на территории профилактория-санатория "Энергетик" состоялось торжественное открытие детского оздоровительного лагеря "Дружба" для детей работников атомной отрасли.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В этом году в дни летних каникул в лагере в шесть заездов смогут отдохнуть более 600 школьников, среди которых будут дети не только работников Госкорпорации "Росатом", но и юные представители других стран присутствия атомных электростанций - Венгрии, Финляндии и др.

"Мы, как социально ориентированное предприятие, понимаем важность заботы о здоровье наших сотрудников и их детей, поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы лагерь работал. В стране немного наберется лагерей, которые могут похвастаться такой хорошей инфраструктурой", - отметил председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Новоронежской АЭС побывали молодые ученые РАН

Помимо оздоровительной части для ребят подготовили обширную культурно-образовательную программу. С детьми будут работать вожатые, воспитатели и руководители творческих и спортивных кружков. Ключевым событием станет приезд известного венгерского фотохудожника Винце Балинта, который проведет для детей мастер-класс и впоследствии планирует выпустить книгу с получившимися снимками.

"Все заезды будут интересные, каждый по-своему, мы приготовили много сюрпризов. Надеюсь, детям понравится, они хорошо проведут летние каникулы, полноценно отдохнут, найдут новых друзей. В прошлом году мы получили только положительные отзывы", - рассказал и.о. заместителя директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Оздоровительный лагерь "Дружба соответствует всем требуемым нормам и правилам. В новых корпусах расположены комфортабельные комнаты. Установлены игровые площадки, тренажеры, бассейн, столовая, медпункт, специальный шатер для проведения мероприятий. Территория лагеря охраняется круглосуточно.

Напомним, детский оздоровительный лагерь "Дружба" впервые после двадцатилетнего перерыва открылся в 2018 году. За пять потоков в нем отдохнули 503 ребенка.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС восхитила специалистов из Москвы

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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