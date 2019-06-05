В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции

В подмосковном Наро-Фоминске возле лодочной станции на реке Нара 4 июня было найдено тело 13-летней девочки без признаков насильственной смерти. В обстоятельствах ее смерти сейчас разбираются следователи главного следственного управления СК РФ по Московской области.

"Предварительно установлено, что девочка пошла с друзьями купаться на речку и утонула", - сообщили в следственном ведомстве. По факту произошедшего начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование.

В ГСУ напоминают, что летом случаев получения травм и гибели детей становится больше. Особенно часто трагедией заканчивается купание в бассейнах и водоемах. "При этом подавляющее большинство таких случаев обусловлено отсутствием контроля со стороны взрослых", - подчеркивают в следственном ведомстве и просят родителей внимательно следить за безопасностью детей.