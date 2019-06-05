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05.06.2019 23:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Миллиарды не вернули

Сбежавших банкиров судят заочно
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Столичный выпуск № 122(7880)
В Мещанском районном суде столицы начался заочный процесс по делу о крупных хищениях в ОАО "Банк Москвы".

Сегодня этого банка уже не существует. Он был лишен лицензии Центробанком за многочисленные финансовые нарушения.

Еще в 2012 году следственные органы возбудили уголовное дело о фактах хищения денег в этом банке.

В судах перестали оборудовать клетки для подсудимых

Суд проводит слушания заочно. На скамье подсудимых нет ни одного фигуранта - они давно сбежали от российского правосудия за границу. Заочно все они арестованы и объявлены в международный розыск. Среди обвиняемых бывший президент финансово-кредитного учреждения Андрей Бородин, бывший первый вице-президент ОАО "Банк Москвы" Дмитрий Акулинин, вице-президент Алексей Сытников, а также их подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ - в растрате и присвоении вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере.

Криминальная сумма, по подсчету экспертов следствия, составляет 14,5 миллиарда рублей.

Следствие считает, что Бородин и Акулинин эти деньги похитили с 2008 по 2011 год. Следствие установило криминальную схему, согласно которой злоумышленники выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не имеющие никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности банка.

Следствие таким образом распределило вину других фигурантов дела: Шемякин является пособником Бородина и Акулинина при незаконном кредитовании акционерного общества. А Сытников, при пособничестве Строганова, обвиняется в растрате валютных средств банка. Бородин находится в Лондоне, но власти Великобритании отказались выдать его, так как он получил в этой стране политическое убежище.

Слушания идут заочно. На скамье подсудимых нет ни одного фигу-ранта - они сбежали за границу

Два бывших сотрудника "Банка Москвы" осуждены и отбывают сроки. Это старший трейдер дирекции валютных операций Константин Сальников, который получил четыре с половиной года колонии общего режима, и экс-начальница управления сопровождения банковских операций Алла Аверина - на шесть месяцев меньше.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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