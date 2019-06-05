В Тульской области все такси станут желтого цвета

В Тульской области с 1 июля работать в режиме легкового такси смогут только машины желтого цвета с цветографической схемой на бортах и опознавательным оранжевым фонарем на крыше. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.

Первые требования к цветовой гамме легкового такси в Туле появились в 2014 году. Тогда был принят региональный закон, в соответствии с которым все такси в регионе должны иметь желтый или белый цвет кузова.

Теперь же в связи с внесенными изменениями в нормативный акт - только желтого. За нарушения требований законодательства грозит штраф - от тысячи до трех тысяч рублей, могут также лишить разрешения на работу таксистом. Впрочем, ранее выданные разрешения на белые автомобили будут действительны до окончания срока их действия. Так что владельцы белых автомобилей могут попробовать за оставшийся месяц получить такие разрешения и еще пять лет не перекрашивать машину.

Также Родион Дудник сообщил, что отныне все автомобили, работающие в режиме такси, должны проходить предрейсовый технический осмотр, а водители - медицинское освидетельствование.

- Садясь в салон автомобиля желтого цвета, граждане могут быть уверены, что это легальное такси и за рулем не новичок, а водитель со стажем не менее трех лет, - подчеркнул глава ведомства, призвав туляков обо всех нарушениях сообщать в минтранс . - ...Только все вместе мы сможем навести порядок в этой сфере.

Однако, по данным региональной Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси, сегодня в Туле практически 90 процентов пассажиров обслуживаются агрегаторами "Яндекс.Такси" и "Такси Максим". После введения требований к цвету кузова в 2014 году многие предприниматели-таксисты не стали перекрашивать машины, а начали работать с этими компаниями. Как результат, рассказал "РГ" исполнительный директор Ассоциации Олег Бекетов, число разрешений на работу в режиме такси, выданные минтрансом, сократилось с 4,5 тысячи в 2013 году до 350 - в последующие годы.Чтобы противостоять такому "уходу в тень", по словам Романа Дудника, были заключены соглашения с агрегаторами, по которым доступ к сервису могут получать только владельцы автомобилей, оформившие разрешение на таксомоторные перевзки.

- Если у водителя такого разрешения нет, то произойдет блокировка мобильного приложения, и водитель не получит заказ, - пояснил Дудник.

Тульский минстранс блокирует и другую попытку водителей уйти от обязательной желтизны - регистрацию ИП в соседних регионах, где подобных требований нет, и заключение соглашений на обслуживание тульских пассажиров. По словам министра, в ближайшее время такие соглашения с Орловской и Костромской областью будут приостановлены.

К слову, в Туле и городах области нет выделенных полос для общественного транспорта, как и нет льгот для такси на платных парковках. Так что желтый цвет не дает такси никаких привилегий на дорогах.

Разрешения на работу в режиме легкового такси с 1 июня можно получить в любом МФЦ или через портал Госуслуг. Справочные телефоны по вопросам работы легкового такси: 24-51-04, 8 (920)777-55-99.