Смены в формате "ребенок + родители" стали пользоваться спросом в воронежских организациях, которые устраивают летние культурно-оздоровительные лагеря.

Для мам и пап это прежде всего неплохая возможность отдохнуть вместе с чадами, которых по возрасту еще рано отпускать одних. Но есть и проект, куда с родными может поехать ребенок любого возраста.

Дошколят принимают, к примеру, в семейных лагерях "Центра игровых технологий". Эта воронежская организация набирает летние тематические смены уже два десятка лет. Дети, как правило, живут в палатках (раньше можно было и готовить на костре, но изменения в законодательстве свели эту романтическую практику на нет).

Теперь в одной из "индейских" смен в Бобровском районе действует племя Там-Там, куда можно брать хоть младенцев (под свою, разумеется, ответственность). Верхняя возрастная планка для юных участников - пять лет. Семьи разбивают палатки, для мытья есть полевой душ и баня. Программа - по смыслу такая же, как у ребят постарше, просто облегченная.

- Днем ребята изучают школу мудрости, где осваивают азы экологического туризма. Конечно же, не проходит мимо "тамтамчиков" жизнь старших индейцев. Малыши тоже выслеживают бизонов, стерегут диких мустангов и выходят на тропу войны. У племени Там-Там больше игры и творчества в занятиях, - объясняют в "ЦИТе". - Родители, которые наверняка помнят свои детские впечатления о героях Джеймса Фенимора Купера, тоже почувствуют себя частью великого индейского братства, ощутят тот дух настоящей свободы, которого мы лишены в каменных джунглях городов. Их будут очень рады встретить у костров и в индейских вигвамах близкие по духу люди.

В Лискинском районе семейную смену под названием "Берендеи" проводят на базе палаточного лагеря "Ярилка". Здесь пожить с родителями могут ребята в возрасте от пяти до восьми лет. "Разные волшебные существа помогают берендеям: Антошка с ложкой следит, чтобы они все доели, русалка поможет девицам заплести косы поутру, а кот-баюн намурлыкает сказку на ночь, - обещают организаторы.

В семейном палаточном лагере "Искорка", который разбивают всего раз в году, в июле, может находиться ребенок и взрослый любого возраста. Здесь с радостью примут в компанию и в игру не только мам и пап, но бабушек, дедушек, просто друзей и "вообще любых родителей в отряд родителей".

Главное, чтобы на шесть детей приходился хотя бы один взрослый. В 2019-м смена на берегу Савалы (пляж прошел проверку надзорных органов) продлится девять дней, играть будут по "Книге джунглей".