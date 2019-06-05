Новости

В Дагестане произошел пожар в онкоцентре 21:09
Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора 21:08
Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января 21:06
Еврокомиссия готова начать процедуру запуска санкций в отношении Италии 21:05
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца 20:57
Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны 20:56
Белорусские СМИ получили аккредитации на II Европейские игры 20:19
Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии 20:14
Минтранс пообещал жесткую реакцию на сбои с выдачей багажа в Шереметьево 19:59
Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки 18:05
ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 20:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В "там-там" только с мамой

Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Смены в формате "ребенок + родители" стали пользоваться спросом в воронежских организациях, которые устраивают летние культурно-оздоровительные лагеря.

Для мам и пап это прежде всего неплохая возможность отдохнуть вместе с чадами, которых по возрасту еще рано отпускать одних. Но есть и проект, куда с родными может поехать ребенок любого возраста.

Дошколят принимают, к примеру, в семейных лагерях "Центра игровых технологий". Эта воронежская организация набирает летние тематические смены уже два десятка лет. Дети, как правило, живут в палатках (раньше можно было и готовить на костре, но изменения в законодательстве свели эту романтическую практику на нет).

Теперь в одной из "индейских" смен в Бобровском районе действует племя Там-Там, куда можно брать хоть младенцев (под свою, разумеется, ответственность). Верхняя возрастная планка для юных участников - пять лет. Семьи разбивают палатки, для мытья есть полевой душ и баня. Программа - по смыслу такая же, как у ребят постарше, просто облегченная.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже открылся детский лагерь атомщиков

- Днем ребята изучают школу мудрости, где осваивают азы экологического туризма. Конечно же, не проходит мимо "тамтамчиков" жизнь старших индейцев. Малыши тоже выслеживают бизонов, стерегут диких мустангов и выходят на тропу войны. У племени Там-Там больше игры и творчества в занятиях, - объясняют в "ЦИТе". - Родители, которые наверняка помнят свои детские впечатления о героях Джеймса Фенимора Купера, тоже почувствуют себя частью великого индейского братства, ощутят тот дух настоящей свободы, которого мы лишены в каменных джунглях городов. Их будут очень рады встретить у костров и в индейских вигвамах близкие по духу люди.

В Лискинском районе семейную смену под названием "Берендеи" проводят на базе палаточного лагеря "Ярилка". Здесь пожить с родителями могут ребята в возрасте от пяти до восьми лет. "Разные волшебные существа помогают берендеям: Антошка с ложкой следит, чтобы они все доели, русалка поможет девицам заплести косы поутру, а кот-баюн намурлыкает сказку на ночь, - обещают организаторы.

В семейном палаточном лагере "Искорка", который разбивают всего раз в году, в июле, может находиться ребенок и взрослый любого возраста. Здесь с радостью примут в компанию и в игру не только мам и пап, но бабушек, дедушек, просто друзей и "вообще любых родителей в отряд родителей".

Главное, чтобы на шесть детей приходился хотя бы один взрослый. В 2019-м смена на берегу Савалы (пляж прошел проверку надзорных органов) продлится девять дней, играть будут по "Книге джунглей".

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Отдых детей в летних лагерях
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России