Платоновский фестиваль, один из крупнейших арт-форумов России, открылся в столице Черноземья первого июня. В ближайшие две недели воронежцев и гостей города ждет около сотни событий: спектакли и концерты, встречи с писателями, видеопоказы и выставки. По традиции в программе визуального искусства - произведения, которые так или иначе отражают "эпоху Платонова". То есть - первую треть ХХ века, с ее революционным пафосом и поиском нового языка.

На этот раз центральной стала выставка из собрания Русского музея: полсотни картин и рисунков ленинградских авторов - членов общества "Круг художников". Портреты косарей и трактористов. Натюрморты с керосинкой и противогазом. Сюжетные сцены с участием революционных матросов и физкультурников. Есть и лиричные камерные полотна: девочка в Петропавловской крепости, женщина с младенцем, зимний пейзаж...

"Круг художников" создали выпускники ВХУТЕИНа, ученики Петрова-Водкина в 1926 году. В союз входило от 18 до 50 членов. Исповедуя "принцип тесно сплоченного коллектива", они с оптимизмом фиксировали главные события молодой страны и пытались создать "стиль эпохи".

- Они искали новых героев на полях и заводах. Например, Алексей Пахомов ездил в родную вологодскую деревню, получилась прекрасная серия - крестьяне из Красивой Мечи... - рассказала Козырева. - Удалось ли им создать "стиль эпохи"? Думаю, такого понятия вообще не может быть, мы же не скажем, что стиль 1930-х - это только сталинский ампир. В "Круге художников" собрались очень талантливые живописцы и скульпторы. Графикой они занимались постольку-поскольку, но она оказалась более естественной и живой. И мы видим на рисунке не "центр тяжести", как писали "круговцы" об одной героине-жнице, а просто крестьянок, которые красиво нагибаются, подтягивают юбки. Они на поле живут, хоть и занимаются тяжелым трудом.

В начале 1930-х "круговцев" (и не только) стали травить за "формализм". Одни были репрессированы, другие просто перестали заниматься живописью (перекочевав в графику). В блокаду многие полотна были утеряны. После войны художники стали работать в духе соцреализма.

- Наша выставка приурочена к 120-летию со дня рождения Андрея Платонова. Она не просто иллюстрирует его произведения, а показывает фон - советский мир конца 1920-х, тех людей, без которых "народ неполный", - подчеркнула Наталья Козырева. - "Круговцы" были романтиками, как все, кто создавал новый мир. Платонов с ними не встречался, но, если бы встретился, им было бы о чем поговорить.

Выставка приуроченная к 120-летию со дня рождения Платонова, представляет советский мир конца 1920-х

То же, пожалуй, можно сказать и о Степане Нефедове (известен под псевдонимом Эрьзя), чьи деревянные скульптуры привезли на Платоновфест из Мордовского музея изобразительных искусств. Уроженец мордовского села, художник до 1914 года учился в Москве, Италии и Франции, позже воплощал ленинский план монументальной пропаганды - ваял памятники людям труда и борцам революции. При этом его всегда интересовали библейские сюжеты и психология, а не политика. Мастер писал, что согнулся под тяжестью революции.

В середине 1920-х "русскому Родену" удалось выехать на выставку в Европу, затем в Латинскую Америку. Вернулся Эрьзя лишь в 1950 году. Его мастерская в Москве стала местом паломничества для ценителей скульптуры. Автор лично водил там экскурсии.

Побывать в "святая святых" знаменитых художников предлагает третья выставка Платоновского фестиваля, сделанная в сотрудничестве с "Мультимедиа Арт Музеем". На черно-белых фотографиях Мишеля Сима - члены легендарной "Парижской школы". Это неформальное сообщество модернистов существовало с начала прошлого века до 1960-х. Люди искусства дружили, сотрудничали, делили кров в "Улье" - "богемном" общежитии в районе Монпарнас. Скульптор Мишель Сима (Михаил Змаевский), увлекавшийся фотографией, снимал их в мастерских, стараясь передать характер каждого художника через предметы, которыми тот себя окружил. На его снимках - Пикассо и Миро, Шагал и Кокто, Матисс и Дюшан.

Справка "РГ"

Выставки "Круг художников" и "Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены" работают в Музее имени И. Крамского до 28 июля и 30 июня соответственно. В дни Платоновфеста - ежедневно с 10 до 19 часов, далее - по обычному графику. В фестивальную ночь (с шести вечера 15 июня до часу ночи 16 июня) вход свободный. Выставка "Великий Эрьзя" развернута в зале на улице Кирова, 8. Посетить ее можно бесплатно: до 16 июня с 10 до 19 в любой день, потом - по расписанию зала.

Полная программа Платоновского фестиваля - на сайте platonovfest.com, его дневник - на сайте "РГ".