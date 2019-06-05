В зоопарке Липецка родился зеброид

Зоопарк Липецка пополнился редким животным - зеброидом. Это детеныш жителей зверинца - зебры Ванды и осла Жорика. Как передает ОТР, имени у маленькой самки пока нет.

В России это второй по счету зеброид: еще один уже живет в зоопарке Новосибирска. Как рассказали в зоопарке, у необычного детеныша крепкие длинные ноги, как у матери, а вот темные полоски зебры контрастируют не с белыми, а бурыми, так что окраской издалека зеброид напоминает ослика.

Обычно зеброиды разводятся для хозяйственных целей: в Африке, к примеру, им отдают предпочтение как ездовым и вьючным животным. Причиной тому хороший иммунитет, а также более покладистый характер, нежели у свободолюбивых диких зебр.