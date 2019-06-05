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05.06.2019 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В зоопарке Липецка родился зеброид

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Зоопарк Липецка пополнился редким животным - зеброидом. Это детеныш жителей зверинца - зебры Ванды и осла Жорика. Как передает ОТР, имени у маленькой самки пока нет.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
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В России это второй по счету зеброид: еще один уже живет в зоопарке Новосибирска. Как рассказали в зоопарке, у необычного детеныша крепкие длинные ноги, как у матери, а вот темные полоски зебры контрастируют не с белыми, а бурыми, так что окраской издалека зеброид напоминает ослика.

Обычно зеброиды разводятся для хозяйственных целей: в Африке, к примеру, им отдают предпочтение как ездовым и вьючным животным. Причиной тому хороший иммунитет, а также более покладистый характер, нежели у свободолюбивых диких зебр.

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