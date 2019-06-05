Недалеко от Находки, в живописном месте рядом с красивейшим скальным массивом "Екатерининские пещеры", в получасе от морского побережья находится детский лагерь "Палеодеревня".

Первый раз он принял детей в 1998 году. Тогда музейно-выставочный центр Находки, Приморская региональная общественная краеведческая организация "Клио" и Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН, объединившись, решили привлечь к проведению археологической экспедиции подростков. Общественники взяли на себя организацию процесса, музей - научную работу, а Институт ДВО РАН выделил "научного руководителя" раскопок. И теперь лагерь принимает ребят каждое лето. Живут они в палатках, но, несмотря на спартанские условия, многие, кто побывал здесь один раз, приезжают и во второй, и в третий раз, а есть и такие, кто не забывает "Палеодеревню" уже выйдя из подросткового возраста.

- Такая у нас атмосфера: мы даем детям свободу творчества и самовыражения. Вся внутренняя работа нашей "Палеодеревни" построена на основе принципа самоуправления. Ребята придумывают программу, конкурсы, мероприятия, - объясняет директор лагеря Игорь Нургалиев.

Но главная "фишка" в том, что подростки участвуют в самых настоящих археологических раскопках на средневековом Екатерининском городище. Работа эта нелегкая, и дети, в зависимости от возраста, занимаются ей 2-4 часа в день. Самых крутых археологов, которым удается что-то найти, вечером каждого дня ждет главный приз - банка сгущенки.

- Последние лет пять мы работаем в южной и юго-восточной части городища. Раскопки ведутся по всем правилам археологии, ценные найденные артефакты изымаются, после окончания работ место засыпается и рекультивируется. В городище нет следов боев, разрушений и других катаклизмов. Как считают ученые, это поселение, существовавшее в первой половине XIII века, люди покинули, узнав о грядущем нападении врага, успев унести с собой все самое ценное. Но мы, конечно, находили глазированную и керамическую посуду, боевые топоры, кузнечный инструмент, земледельческие орудия, например, серпы и лопаты, - продолжает собеседник "РГ".

Самых крутых археологов вечером ожидает банка сгущенки

Широко известный в Приморье музей под открытым небом с одноименным названием - своеобразный проект лагеря. Появился он в 2006 году, когда стало ясно - детям надо наглядно показать, где и что они копают, как в ту эпоху здесь жили и чем занимались люди. Сегодня это одно из любимых мест туристов и жителей края.

Буквально на днях Игорю Нургалиеву в Москве вручили приз: "Палеодеревня" стала лауреатом ХIV национальной премии "Культурное наследие".