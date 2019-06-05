Новости

В Дагестане произошел пожар в онкоцентре 21:09
Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора 21:08
Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января 21:06
Еврокомиссия готова начать процедуру запуска санкций в отношении Италии 21:05
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца 20:57
Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны 20:56
Белорусские СМИ получили аккредитации на II Европейские игры 20:19
Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии 20:14
Минтранс пообещал жесткую реакцию на сбои с выдачей багажа в Шереметьево 19:59
Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки 18:05
ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 20:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ищут сокровища - находят профессию археолога

Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Недалеко от Находки, в живописном месте рядом с красивейшим скальным массивом "Екатерининские пещеры", в получасе от морского побережья находится детский лагерь "Палеодеревня".

Первый раз он принял детей в 1998 году. Тогда музейно-выставочный центр Находки, Приморская региональная общественная краеведческая организация "Клио" и Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН, объединившись, решили привлечь к проведению археологической экспедиции подростков. Общественники взяли на себя организацию процесса, музей - научную работу, а Институт ДВО РАН выделил "научного руководителя" раскопок. И теперь лагерь принимает ребят каждое лето. Живут они в палатках, но, несмотря на спартанские условия, многие, кто побывал здесь один раз, приезжают и во второй, и в третий раз, а есть и такие, кто не забывает "Палеодеревню" уже выйдя из подросткового возраста.

Фото: Институт археологии РАН
Найденный под Владимиром клад археологи оценили в 3,5 млн рублей

- Такая у нас атмосфера: мы даем детям свободу творчества и самовыражения. Вся внутренняя работа нашей "Палеодеревни" построена на основе принципа самоуправления. Ребята придумывают программу, конкурсы, мероприятия, - объясняет директор лагеря Игорь Нургалиев.

Но главная "фишка" в том, что подростки участвуют в самых настоящих археологических раскопках на средневековом Екатерининском городище. Работа эта нелегкая, и дети, в зависимости от возраста, занимаются ей 2-4 часа в день. Самых крутых археологов, которым удается что-то найти, вечером каждого дня ждет главный приз - банка сгущенки.

- Последние лет пять мы работаем в южной и юго-восточной части городища. Раскопки ведутся по всем правилам археологии, ценные найденные артефакты изымаются, после окончания работ место засыпается и рекультивируется. В городище нет следов боев, разрушений и других катаклизмов. Как считают ученые, это поселение, существовавшее в первой половине XIII века, люди покинули, узнав о грядущем нападении врага, успев унести с собой все самое ценное. Но мы, конечно, находили глазированную и керамическую посуду, боевые топоры, кузнечный инструмент, земледельческие орудия, например, серпы и лопаты, - продолжает собеседник "РГ".

Самых крутых археологов вечером ожидает банка сгущенки

Широко известный в Приморье музей под открытым небом с одноименным названием - своеобразный проект лагеря. Появился он в 2006 году, когда стало ясно - детям надо наглядно показать, где и что они копают, как в ту эпоху здесь жили и чем занимались люди. Сегодня это одно из любимых мест туристов и жителей края.

Буквально на днях Игорю Нургалиеву в Москве вручили приз: "Палеодеревня" стала лауреатом ХIV национальной премии "Культурное наследие".

Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Отдых детей в летних лагерях
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России