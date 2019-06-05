Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета

В июле-августе животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края планируют выпустить на волю. Такое заявление сделал на Петербургском международном экономическом форуме министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, сообщает ТАСС.
Он убежден, что "август - последний срок", когда проблема может быть решена.
Пока не определено место выпуска косаток и белух. При его выборе будут учитываться позиции ученых. Большинство из них склоняется, что оптимально произвести выпуск морских млекопитающих там, где они были выловлены. Это мнение озвучивал и французский океанолог Жан-Мишель Кусто, который вместе со своей командой в апреле приезжал в Приморье.
Ученые уверены, что "пленники" смогут адаптироваться к вольной жизни, но для этого уже сейчас их стоит отучать от общения с людьми. Тем временем, недавно стало известно, что к животным водят бесплатные экскурсии. Зоозащитница Нина Зырянова, которая стала свидетельницей приезда в бухту очередной группы, опубликовала видео в соцсетях.
Справка "РГ"
В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Изначально животных было больше, но некоторые из них "сбежали". Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.
31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитных общественных организаций и граждан, объединившихся в общественную коалицию "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям, занимавшихся отловом морским животных. Решения Росрыболовства о представлении квот на вылов косаток и белух этим четырем предприятиям были признаны незаконными. Однако суд отказал в требовании к Роспотребнадзору выпустить животных.
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