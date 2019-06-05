Новости

Матвиенко: Памятники погибшим в ВОВ должны получить всемирный статус 14:55
На ВДНХ в День России соберут рекордный "Хоровод дружбы" 14:54
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни 14:54
В Ялте предложили провести всемирную конференцию о межэтническом диалоге 14:50
В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы" 14:48
В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения 14:38
Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи 14:36
Стали известны комментаторы матчей сборной России в отборе Евро 14:35
На Урале водителя лишили прав после ДТП с собакой 14:33
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице 14:02
Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни 14:01
Калужских врачей наказали за плохой почерк 13:59
Россия и Словакия заключат договор на 100 миллионов евро по МиГ-29 13:53
Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов 13:48
На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку 13:48
В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
В Петербурге перенесшим инсульт выдадут бесплатные лекарства 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку

Текст: Денис Передельский
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Школьники Дальнего Востока первыми в России сдали Единый государственный экзамен по китайскому языку.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, сегодня, 5 июня, местные школьники сдали ЕГЭ по физике и иностранным языкам. Особенностью экзамена стало испытание по китайскому языку. Оно проводится в этом году впервые.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Зачем новосибирцы сдают ЕГЭ по одному из самых сложных языков мира

- ЕГЭ по китайскому языку выбрали 13 одиннадцатиклассников, уточнили в министерстве образования и науки края. - Сегодня ребята делали письменную работу, а 7 июня им предстоит сдать устную часть экзамена.

К слову, ЕГЭ по английскому языку в Хабаровском крае сдали 758 человек. Отметим, что за процедурой сдачи экзамена следили общественные наблюдатели в аудиториях и дистанционно.

В Приморском крае ЕГЭ по китайскому языку сдали 15 человек, а в Амурской области - 16 выпускников. Причем, как пояснили в Министерстве образования и науки региона, трое выпускников прошлых лет уже прошли это испытание на досрочном этапе.

"Экзамен включает в себя письменную и устную части, - рассказали в краевом минобрнауки, - Письменная часть работы содержит 42 задания и состоит из четырех разделов: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо".

Устная часть ЕГЭ по китайскому языку включает в себя три задания. Сначала выпускнику предложат условную ситуацию, в которой он должен задать пять вопросов на основе ключевых слов.

Второе задание заключается в том, чтобы описать одну из трех предложенных фотографий. В третьем задании потребуется уже сравнить две фотографии на основе предложенного плана.

Кстати, в Амурской области в 2018 году прошла апробация проведения ЕГЭ по китайскому языку. В ней приняли участие школьники из Благовещенска и Тынды.

"Китайский язык в школах области изучается на протяжении 25 лет, - подчеркнули в минобранауки. - В 2018/19 учебном году его изучали 1696 обучающихся в общеобразовательных организациях Благовещенска, Свободного, Тынды, а также Благовещенского и Октябрьского районов".

Фото: iStock
Результаты ЕГЭ можно будет узнать "ВКонтакте"

Более того, ученик 11-го класса Алексеевской гимназии Благовещенска весной 2019 года победил в финале всероссийской олимпиады по китайскому языку. Сегодня он был среди тех, кто впервые сдавал ЕГЭ по китайскому языку. Это даст ему дополнительные баллы по иностранному языку при поступлении в вуз.

Результаты станут известны через две недели. С ними можно будет ознакомиться в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Амурская область ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край ЕГЭ в России РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России