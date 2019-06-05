На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку

Школьники Дальнего Востока первыми в России сдали Единый государственный экзамен по китайскому языку.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, сегодня, 5 июня, местные школьники сдали ЕГЭ по физике и иностранным языкам. Особенностью экзамена стало испытание по китайскому языку. Оно проводится в этом году впервые.

- ЕГЭ по китайскому языку выбрали 13 одиннадцатиклассников, уточнили в министерстве образования и науки края. - Сегодня ребята делали письменную работу, а 7 июня им предстоит сдать устную часть экзамена.

К слову, ЕГЭ по английскому языку в Хабаровском крае сдали 758 человек. Отметим, что за процедурой сдачи экзамена следили общественные наблюдатели в аудиториях и дистанционно.

В Приморском крае ЕГЭ по китайскому языку сдали 15 человек, а в Амурской области - 16 выпускников. Причем, как пояснили в Министерстве образования и науки региона, трое выпускников прошлых лет уже прошли это испытание на досрочном этапе.

"Экзамен включает в себя письменную и устную части, - рассказали в краевом минобрнауки, - Письменная часть работы содержит 42 задания и состоит из четырех разделов: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо".

Устная часть ЕГЭ по китайскому языку включает в себя три задания. Сначала выпускнику предложат условную ситуацию, в которой он должен задать пять вопросов на основе ключевых слов.

Второе задание заключается в том, чтобы описать одну из трех предложенных фотографий. В третьем задании потребуется уже сравнить две фотографии на основе предложенного плана.

Кстати, в Амурской области в 2018 году прошла апробация проведения ЕГЭ по китайскому языку. В ней приняли участие школьники из Благовещенска и Тынды.

"Китайский язык в школах области изучается на протяжении 25 лет, - подчеркнули в минобранауки. - В 2018/19 учебном году его изучали 1696 обучающихся в общеобразовательных организациях Благовещенска, Свободного, Тынды, а также Благовещенского и Октябрьского районов".

Более того, ученик 11-го класса Алексеевской гимназии Благовещенска весной 2019 года победил в финале всероссийской олимпиады по китайскому языку. Сегодня он был среди тех, кто впервые сдавал ЕГЭ по китайскому языку. Это даст ему дополнительные баллы по иностранному языку при поступлении в вуз.

Результаты станут известны через две недели. С ними можно будет ознакомиться в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ.