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05.06.2019 10:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Под Хабаровском построят новый горнолыжный курорт "Хехцир"

Текст: Дина Непомнящая

Горнолыжный курорт мирового масштаба создадут в 25 километрах от Хабаровска на склоне горного хребта Большой Хехцир. Переоборудовать под новый современный комплекс решили бывшую горнолыжную базу "Спартак", сообщили в городской администрации.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На этой территории уже есть хорошие условия для появления такого курорта - уникальная природа, перепад высот в 430 метров и возможность проложить 22 километра спусков.

Планируется отремонтировать старые трассы и обновить оборудование. Подготовку объекта начнут уже в этом году с изыскательских работ, перевода земельного участка в муниципальную собственность, топосъемки и определения бизнес-модели всего комплекса.

Для реализации проекта привлекут инвесторов. Сейчас на будущий комплекс выделено 260 миллионов рублей.

"Современная трасса позволит проводить соревнования международного уровня. Летом же здесь можно будет кататься на горном велосипеде, заниматься экстремальными видами спорта. Думаю, что будущая горнолыжная база привлечет туристов, в том числе из соседних регионов нашей страны",- отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук во время торжественной церемонии закладки первого камня в основание будущего строительства.

Название "Хехцир" для будущего курорта хабаровчане выбрали с помощью интернет-опроса.

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