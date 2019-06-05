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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

У Берегов Хоккайдо японские пограничники спасли яхтсменку из России

Текст: Анна Бондаренко

Береговая охрана Японии спасла у берегов острова Хоккайдо гражданку России, яхта которой терпела бедствие, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный штаб национального Управления безопасности на море в городе Отару.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Россиянка 1 мая вышла из Владивостока и намеревалась завершить свое путешествие в Израиле, пройдя через Тихий, Индийские океаны, Красное и Средиземное моря. Но у берегов Японии на яхте россиянки вышла из строя система, управляющая парусами, после чего женщина подала сигнал бедствия. Японская береговая охрана отбуксировала яхту в порт. Закончив ремонт, яхтсменка планирует продолжить плавание.

Отмечается, что на борту яхты имеется достаточный запас еды и воды.

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