У Берегов Хоккайдо японские пограничники спасли яхтсменку из России

Береговая охрана Японии спасла у берегов острова Хоккайдо гражданку России, яхта которой терпела бедствие, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный штаб национального Управления безопасности на море в городе Отару.

Россиянка 1 мая вышла из Владивостока и намеревалась завершить свое путешествие в Израиле, пройдя через Тихий, Индийские океаны, Красное и Средиземное моря. Но у берегов Японии на яхте россиянки вышла из строя система, управляющая парусами, после чего женщина подала сигнал бедствия. Японская береговая охрана отбуксировала яхту в порт. Закончив ремонт, яхтсменка планирует продолжить плавание.

Отмечается, что на борту яхты имеется достаточный запас еды и воды.