Еще несколько лет назад, когда на школьных собраниях рассказывали о предстоящем внедрении электронных дневников, родители спрашивали, можно ли доверять технике.

Если раньше школам хватало скорости один-два мегабита, то сегодня требуется уже до 100 мегабит. Фото: Константин Долгановский

А сегодня такие дневники, как и журналы, классные форумы, дистанционные родительские собрания и даже дистанционное обучение, никого не удивляют. Нынешние школьники - это поколение, которое в принципе не представляет себе мира без компьютеров, интернета и цифровых технологий.

О том, что делается в Прикамье, чтобы молодежь соответствовала времени и технологиям, "Российская газета" беседует с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной.

Раиса Алексеевна, как в Прикамье идет процесс передачи школьникам знаний о новом для нас цифровом мире?

Раиса Кассина: Цифровизация образования - абсолютный приоритет. Это связано с особенностями нашего промышленного региона, где цифровизация идет уже давно. Мы движемся сразу в нескольких направлениях.

Составление школьного расписания, учебных планов, ведение электронных дневников и журналов, системы обучения и аттестации педагогов, формирование и исполнение бюджетов, медицинский документооборот - все существует в электронном формате. И на основании таких баз данных принимаются управленческие решения. Важно отметить, что система постоянно совершенствуется, мы обновляем программное обеспечение, создаем новые варианты ведения документации.

И непосредственно цифровые образовательные ресурсы. А таких сейчас очень много. Причем как платных, так и бесплатных. Назову только некоторые. Педагоги очень хорошо работают с порталом "Учи.ру", платформой "Физика-стратум". Активно используется система "Мобильное электронное образование". Подобных цифровых продуктов сегодня множество, они по-разному устроены, и каждый учитель выбирает то, что ему ближе, понятнее, удобнее.

Например, "Учи.ру" хорош тем, что родители могут закупить этот ресурс, получать там тренировочные задания и заниматься.

Насколько активно педагоги умеют пользоваться такими образовательными инструментами?

Раиса Кассина: Мы проводили внутренние исследования на данную тему. Было опрошено порядка 10 тысяч педагогов. Результаты разные. В одних школах учителя расходуют не более двух процентов учебного времени, в других - до 90 процентов. Зависит это от многих факторов: от образовательного учреждения и места его расположения, директора, самого учителя. От того, насколько цифровизация включена в систему стимулирования педагогов.

Если данное направление не приоритетное, то такой процент мал. Активность использования цифровых продуктов зависит и от их создателей. Очень быстро и глубоко в нашу цифровую систему образования вошла компания "Яндекс". Один формат "Яндекс.Лицей" предлагает обучение старшеклассников программированию. Пока у нас работают только три образовательные площадки. Понятно, что этого мало, и в будущем их количество мы будем увеличивать.

В нынешнем году в регионе начал работать портал "Яндекс.Учебник" - очень хороший и полный ресурс для начальной школы, он полюбился учителям. Предоставляется портал бесплатно, что тоже очень важно.

Но важно качество интернета. По данным министерства информационного развития, доступ к высокоскоростному интернету обеспечен в 70 процентах школ. Какие районы пока отстают?

Раиса Кассина: Отмечу, что интернет у нас есть во всех школах. Но если раньше хватало скорости один-два мегабита, то сегодня требуется уже до 100 мегабит. Интернет действительно должен быть хорошим, поскольку на слабых ресурсах много требовать от учителей невозможно. Пока среди отстающих Большесосновский, Уинский, Октябрьский, Сивинский, Частинский, Куединский, Добрянский, Гайнский, Чернушинский и Чусовской районы. Там менее половины школ имеют высокоскоростной интернет.

Но в соответствии с поручением президента РФ до конца 2021 года все школы должны быть к нему подключены. Чтобы поддерживать требуемый уровень, нужны огромные средства на закупку оборудования, и они выделяются. Только на обновление компьютеров для 25 школ, которые с 1 сентября будут работать в новом проекте "Электронная школа", дополнительно направлено около 300 миллионов рублей.

Расскажите подробнее об этом проекте.

Раиса Кассина: В его основе лежит московский опыт электронной школы. Суть в том, что педагог сможет отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбирать шкалу оценки их деятельности, прикреплять задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе "Электронной школы".

Для родителей предусмотрена возможность уведомлять учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать режим пребывания детей в школе - на уроке, прогулке, в столовой, кружке. С начала будущего учебного года к проекту "Электронная школа" подключатся их 25 образовательных учреждений. С середины апреля началось обучение администраторов, слушателями курсов стали 69 человек: директора, завучи, учителя. Эти школы - 15 пермских и 10 районных - станут площадкой для апробации системы, после чего будем распространять опыт на все школы Пермского края.

А дистанционное обучение в регионе останется?

Раиса Кассина: Конечно. Дистанционно мы работаем с тем школами, где нет учителей. Обучение идет в двух вариантах: когда один педагог учит один класс и когда в один виртуальный класс объединяют ребят из нескольких школ. Это, конечно, немного сложная система, но мы научились ее использовать. Всего по краю набирается около 800 таких учеников. Уроки ведутся из Кудымкара, Добрянки и, конечно, Перми. Кстати, есть еще одно направление цифровизации образования.

В этом году мы увеличиваем контрольные цифры приема на бюджет в техникумы на специализации, связанные с IT-сферой. Параллельно федеральное министерство науки и образования увеличило контрольные цифры приема на эти специализации в высшей школе. В рамках региональной подготовки кадров начал работать проект "IT-университет".

Продуманы ли вопросы безопасности детей при работе в интернете?

Раиса Кассина: Мы не можем запретить ребенку пользоваться интернетом, заводить аккаунты в социальных сетях. Да и вряд ли в этом есть смысл: виртуальный мир - это продолжение мира реального, где есть и добро, и зло. Поэтому нужно научить ребят спокойно реагировать на агрессивное поведение других пользователей, объяснить им основы безопасного поведения в интернете, рассказать о специфике соцсетей.

Конечно, в школах установлена контент-фильтрация доступа в интернет, чтобы ученики не соприкасались с вредной информацией. Есть специальные организации, которые занимаются отслеживанием присутствия детей в опасных группах, на сайтах. Моментально реагирует и Роскомнадзор, подключаются психологи, педагоги. В мае у нас прошла очередная акция "Урок цифры" на тему безопасности в интернете. Это серия необычных уроков информатики с онлайн-тренажером по материалам Лаборатории Касперского. Акцент был сделан на поведении в социальных сетях и онлайн-общении с друзьями.

Комментарий

Дмитрий Растворов, директор по развитию портала "Яндекс.Учебник":

- С педагогами Пермского края мы активно сотрудничаем с ноября 2018 года. И я отметил бы очень качественный уровень их работы с данным сервисом. В регионе чуть более 800 школ и около 137 тысяч учеников начальной школы. Всего за полгода с начала работы "Яндекс.Учебника" число школ, присоединившихся к проекту, приблизилось к 600. Это показывает, насколько активно цифровые инструменты применяются в образовании на практике, а педагоги готовы к освоению новых ресурсов. Конечно, мы не остаемся в стороне: занимаемся обучением педагогов, сотрудничаем с Пермским университетом и региональным институтом непрерывного образования, осуществляем методическое сопровождение учителей, которые уже освоили учебник и начали им пользоваться.