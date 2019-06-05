1 июня в России традиционно отмечался Международный день защиты детей. Для ребят разного возраста устраивались акции и соревнования, развлекательные программы, некоторые мероприятия проводятся до сих пор. Вместе с тем в Нижнем Новгороде есть учреждение, коллектив профессионалов, у которых защите подрастающего поколения посвящен каждый день - это Нижегородская областная детская клиническая больница (НОДКБ), где в прямом смысле слова ставят на ноги и возвращают к жизни детей со всего региона.

К примеру недавно, как стало известно "РГ", в больнице провели уникальную для нашего округа операцию - эндоскопическую пластику купола диафрагмы новорожденного ребенка. С этого случая и начался наш разговор с главврачом НОДКБ Олегом Кадниковым, который заодно показал и рассказал, как работает больница сегодня.

- Для ПФО это действительно беспрецедентная операция, - отметил Олег Юрьевич. - У недоношенного новорожденного была обнаружена грыжа диафрагмы. Петли кишечника проникли в плевральную полость, сдавили легкие. Ребенок бы не выжил, если бы не мастерство наших врачей, которые ювелирно выполнили эндоскопическую, с помощью маленьких проколов, операцию. Его выписали уже через полторы недели. Это выдающийся результат.

Уникальные операции, проводимые в больнице уже в почти что будничном режиме, - это сочетание таких факторов, как новейшее оборудование и высочайшая квалификация врачей. В больнице 20 отделений, 820 коек. По словам главврача, за последние несколько месяцев в НОДКБ состоялся целый ряд хирургических операций, которые для ПФО были немыслимы еще полгода назад. Появляются современные лечебные комплексы, идет постепенный переход на "цифру" и на внутрибольничную электронную сеть. Через неделю в больнице открывается мощный call-центр, который будет завязан на все районы области.

В ближайшем будущем ожидается закупка оборудования для эндовидеоскопической операционной для детей всех возрастов и с любыми видами патологий. Это приобретение даст возможность серьезно снизить детскую смертность в регионе, все виды операций будут выполняться на уровне федеральных клиник.

Вот отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Заведующая Марина Рысева рассказала, что здесь они выхаживают детей с весом от 500 грамм. Вы вообще можете представить себе такого ребенка? Я - с трудом. Здесь дети содержатся в специальном микроклимате, получают питание через сосуды пуповины, терапию при всех видах патологи у новорожденных. Отделение рассчитано на 15 мест. Его создали в результате реконструкции помещений шесть лет назад, выполняя постановление Правительства РФ о необходимости вылечивать детей с массой тела от 500 граммов.

Проходя по этажам больницы, невольно обращаешь внимание на то, что во многих кабинетах - современные компьютеры, плазменные панели, в коридорах на каждом этаже стоят диваны. Для сотрудников, пациентов и посетителей созданы нормальные условия, которые позволяют не беспокоиться о бытовых мелочах.

Планируется закупка оборудования для эндовидеоскопической операционной для детей всех возрастов и с любыми видами патологий

Вот офтальмологическое отделение с массой новейшего оборудования. Здесь лечат от миопии, амблиопии, косоглазия, заболеваний сосудистого тракта и роговицы, слезных путей, катаракты и глаукомы - и это далеко не полный список. Об этом рассказал заведующий Андрей Матюшин, только что пришедший с операции, на которой "пришивал" лазером сетчатку маленькой девочке. В течение последних двух лет отделение на системной основе приступило к хирургии сетчатки у новорожденных и грудных детей. Это позволяет избежать полной или частичной слепоты у маленького пациента.

Идем дальше - комплекс мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии (такой есть только здесь и в областном кардиоцентре), магнитно-резонансный томограф, полностью цифровая рентгеновская установка с минимальной дозовой нагрузкой на пациента и еще пара ультрасовременных установок. Побывали мы и в операционных.

Видя все это, постепенно проникаешься уважением, чувством уверенности - в случае чего, твоему ребенку помогут. И дело даже не в дорогущем оборудовании, самое главное - врачи общаются с детьми как с родными. Эти теплые нотки явно не наиграны. К слову, при госпитализации учитывается даже психотип детей. Есть "хулиганы", есть уравновешенные - каждого нужно заранее распознать и найти индивидуальный подход. В больнице существует целая группа медсестер, администраторов, которые приводят взаимоотношения детей к какому-то общему знаменателю, чтобы лечение было эффективным и проходило в комфортной психологической обстановке.

Как результат – внушительная статистика по формальным показателям, за которыми на самом деле стоят жизни детей. Например, как рассказал заместитель главврача по консультативно-диагностической работе Сергей Морозов, в гематологическом отделении выздоровление от лейкозов составляет 80-85 процентов - это серьезнейшее достижение в лечении страшного онкозаболевания.

Ежегодно в стационаре больницы получают лечение до 20 тысяч пациентов, а консультативно-диагностический центр принимает около 400 тысяч пациентов в год.

В завершение этой экскурсии главврач НОДКБ ответил на вопросы, особенно интересующие наших читателей.

Компетентно

Олег Юрьевич, бытует мнение, что сейчас здоровье детей не такое крепкое, как было раньше. Это действительно так?

Олег Кадников: Могу точно сказать, что многие болезни действительно помолодели. Когда я учился в мединституте в 1980-х годах, нам как уникальный случай показывали историю болезни 11-летнего ребенка с гастритом. Это была редкость, а сегодня в нашей больнице таких детей десятки. Есть и сахарный диабет в 3-5 лет, когда содержание сахара в крови выше нормы в пять раз - порой малышей доставляют к нам в состоянии диабетической комы. Многие заболевания зависят от стресс-факторов - экологии, питания и других, но проследить однозначную причинно-следственную связь зачастую бывает очень сложно.

В последнее время у ряда родителей наблюдается какой-то нездоровый ажиотаж по поводу прививок. Так нужны они или нет?

Олег Кадников: Прививки, безусловно, необходимы, они формируют иммунный ответ на гипотетические заболевания - у привитого ребенка есть иммунная информация о вирусах и бактериях и о том, как им противостоять. Другое дело, что организм ребенка перед прививкой должен быть готов к получению прививки. Любая вакцинация всегда предполагает три важных этапа и состоит из предвакцинального осмотра, собственно вакцинации и послевакцинального наблюдения.

Как посоветуете укреплять иммунитет детей?

Олег Кадников: Здесь я вряд ли скажу что-то кардинально новое. Сейчас лето, и детям крайне важно чаще бывать на природе, в лесу. Купаться, дозировано загорать. И, уважаемые родители, смотрите за тем, что едят ваши дети. Печально, что мы ушли от естественных продуктов. Поедая консерванты, мы искажаем биологическую среду кишечного тракта. Начиная с самого рождения, когда мать отказывается от грудного вскармливания. Кроме того, многие родители взваливают на детей непомерный груз из кучи секций, пытаются сделать из них каких-то сверхлюдей. Детская психика не справляется, отсюда и проблемы со здоровьем, включая ранние гастриты и диабеты.

Сам факт того, что детям придется находиться в больнице неделю или две, многих родителей пугает - в памяти тут же всплывают ассоциации с однотонными стенами, унылой атмосферой, скукой. Как вы решаете эти проблемы?

Олег Кадников: Первое, что мы сделали, когда монтировали кабинет МРТ, - установили телевизор который в режиме нон-стоп показывает мультики, чтобы дети в ожидании процедуры могли расслабиться и отвлечься от тревожных мыслей. В других отделениях, например, гемодиализа - то же самое. Мы прекрасно понимаем, что к детям нужен особый подход, и делаем все, чтобы их лечение было не только эффективным, но и безболезненным.