Новый ракетоносец РФ показали изнутри

Internal look at a Tu-22M3M under construction. 16/ pic.twitter.com/1XKxs7o99j — Rob Lee (@RALee85) 3 июня 2019 г.

В Сети появилось видео, снятое внутри обновленного дальнего ракетоносца Ту-22М3М. Камера впервые побывала в топливных баках гигантского самолета, а также в самом важном его отсеке, ради которого и делаются ракетоносцы - грузовом.

Понятное дело, увидеть и снять такое можно лишь на авиазаводе в Казани, где строевой Ту-22М превращают в бомбардировщик нового поколения. Кадры из мотогондол, где можно стоять в полный рост, 10-тонных топливных баков и отсека вооружения появились в посвященном Ту-22М3М фильме, показанном на телеканале "Звезда".

Изнутри 42-метровый самолет опутан сетью датчиков пожарной сигнализации - их более 100. Вдоль фюзеляжа змеятся разнообразные трубопроводы. Красные принадлежат системе пожаротушения, зеленые управляют гидравликой хвостового оперения. Рядом с ними вдоль бортов проложены кабели системы управления двигателями. Помимо просторных отсеков под мягкие баки, топливом заполнены все свободные уголки самолета - два двигателя НК-32 (такие же устанавливаются на Ту-160) в обычном режиме сжигают 24 тонны авиационного керосина за час полета. В форсажном - вдвое больше.

Общий объем топливной системы Ту-22М3М - порядка 67 тонн. Одной из ключевых особенностей обновленного ракетоносца стала система дозаправки в воздухе - ее выдвижная штанга смонтирована под обтекателем перед кабиной экипажа. С ней дальность полета бомбардировщика ограничена лишь возможностями экипажа и поставленной боевой задачей.

Ту-22М3М, совершивший в конце 2018 года первый полет в Казани - по сути новый самолет в старом фюзеляже. Он получил современные средства навигации и связи, новые прицелы для бомб и ракет, полностью изменена энергосистема. На ракетоносце установлена та же система управления оружием, что и на Ту-160М2, он сможет применять новейшие бомбы и ракеты - в том числе гиперзвуковой "Кинжал".