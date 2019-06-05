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05.06.2019,  
10:28
Текст:  Антон Валагин

Новый ракетоносец РФ показали изнутри

В Сети появилось видео, снятое внутри обновленного дальнего ракетоносца Ту-22М3М. Камера впервые побывала в топливных баках гигантского самолета, а также в самом важном его отсеке, ради которого и делаются ракетоносцы - грузовом.

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС
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Понятное дело, увидеть и снять такое можно лишь на авиазаводе в Казани, где строевой Ту-22М превращают в бомбардировщик нового поколения. Кадры из мотогондол, где можно стоять в полный рост, 10-тонных топливных баков и отсека вооружения появились в посвященном Ту-22М3М фильме, показанном на  телеканале "Звезда".

Изнутри 42-метровый самолет опутан сетью датчиков пожарной сигнализации - их более 100. Вдоль фюзеляжа змеятся разнообразные трубопроводы. Красные принадлежат системе пожаротушения, зеленые управляют гидравликой хвостового оперения. Рядом с ними вдоль бортов проложены кабели системы управления двигателями. Помимо просторных отсеков под мягкие баки, топливом заполнены все свободные уголки самолета - два двигателя НК-32 (такие же устанавливаются на Ту-160) в обычном режиме сжигают 24 тонны авиационного керосина  за час полета. В форсажном - вдвое больше.

Общий объем топливной системы Ту-22М3М - порядка 67 тонн. Одной из ключевых особенностей обновленного ракетоносца стала система дозаправки в воздухе - ее выдвижная штанга смонтирована под обтекателем перед кабиной экипажа. С ней дальность полета бомбардировщика ограничена лишь возможностями экипажа и поставленной боевой задачей.

Ту-22М3М, совершивший в конце 2018 года первый полет в Казани - по сути новый самолет в старом фюзеляже. Он получил современные средства навигации и связи, новые прицелы для бомб и ракет, полностью изменена энергосистема. На ракетоносце установлена та же система управления оружием, что и на Ту-160М2, он сможет применять новейшие бомбы и ракеты - в том числе гиперзвуковой "Кинжал".

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Фото: Wikipedia/Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)
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