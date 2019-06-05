Пензенцы помогут собрать деньги на квартиру для особых детей

16 июня на сцене областного драматического театра состоится единственный показ спектакля "Фанфан-Тюльпан".

В известной комедии плаща и шпаги сыграют не менее известные в Пензе люди - политики, предприниматели, журналисты и общественные деятели. Они согласились выйти на сцену, чтобы помочь реализовать благотворительный проект местному отделению Российского детского фонда. Его руководитель Мария Гаврюшина тоже сыграет в постановке.

- Мы планируем открыть в нашем городе первую учебно-тренировочную квартиру для социальной адаптации детей с ментальными нарушениями. Они привязаны к родителям, но им неизбежно придется привыкать к взрослой жизни. Сделать это можно будет в условиях, максимально приближенных к реальным, но под присмотром волонтеров, - говорит Мария Гаврюшина.

Все театральные сборы пойдут на реализацию проекта "Добрый дом".

Это уже не первая подобная акция, ранее таким же неординарным способом пензенцам удалось собрать больше миллиона рублей на обустройство комнаты для работы с детьми с расстройством аутического спектра в лицее N2.

- Символично, что мы вернулись к этой практике в Год театра в России. Как известно, ровно 226 лет назад в Пензе возник первый театр по доброй воле вице-губернатора Ивана Долгорукого. Он назывался "Театр благородных любителей", а все спектакли ставила местная знать. Собранные средства шли на благотворительные цели. Надеемся, нам удастся оживить эту традицию, - говорит продюсер и идейный вдохновитель акции Марина Тарасова.