Пензенцы помогут собрать деньги на квартиру для особых детей

Новости

Определены самые популярные курорты для отдыха на День России 18:09
Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки 18:05
ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация 17:44
Противоракету системы ПРО Москвы нашли на Украине 17:44
Новый посол России вручил в МИД Беларуси копии верительных грамот 17:28
Lada Granta и Vesta продолжают продаваться лучше конкурентов 17:27
В Финском заливе археологи обследуют затонувшее судно XIX века 17:23
В Белгороде отравились посетители ресторана и повар 17:15
Россияне смогут увидеть редкие серебристые облака 17:11
В Москве появится мороженое для взрослых 17:09
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ "Лотос" 17:06
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике 17:04
Домбай отрезало от большой земли селевым потоком 17:03
На Урале ветeр сорвал крышу со здания "Почты России" 16:55
В Будапеште начинается операция по извлечению из воды затонувшего катера 16:53
Совершен первый международный звонок в российских сетях 5G 16:46
Власти Боливии разъяснили последствия от отказа голосовать на выборах 16:45
Лидер группы Therr Maitz даст бесплатный концерт 16:33
Объем перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам вырос в три раза 16:30
МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время 16:20
В Эрмитаже покажут творения искусственного интеллекта 16:10
В Великом Новгороде полицейского арестовали за смертельное ДТП 16:08
В Екатеринбурге рассказали о подготовке к Универсиаде-2023 16:05
ЕГЭ по физике и иностранным языкам прошел без сбоев 15:41
На Урале недобросовестных застройщиков отправили в колонию 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 16:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сцена доброты

Пензенцы помогут собрать деньги на квартиру для особых детей
Текст: Любовь Сережина (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 121(7879)
16 июня на сцене областного драматического театра состоится единственный показ спектакля "Фанфан-Тюльпан".

В известной комедии плаща и шпаги сыграют не менее известные в Пензе люди - политики, предприниматели, журналисты и общественные деятели. Они согласились выйти на сцену, чтобы помочь реализовать благотворительный проект местному отделению Российского детского фонда. Его руководитель Мария Гаврюшина тоже сыграет в постановке.

В Перми открылась регистрация на благотворительный забег

- Мы планируем открыть в нашем городе первую учебно-тренировочную квартиру для социальной адаптации детей с ментальными нарушениями. Они привязаны к родителям, но им неизбежно придется привыкать к взрослой жизни. Сделать это можно будет в условиях, максимально приближенных к реальным, но под присмотром волонтеров, - говорит Мария Гаврюшина.

Все театральные сборы пойдут на реализацию проекта "Добрый дом".

Это уже не первая подобная акция, ранее таким же неординарным способом пензенцам удалось собрать больше миллиона рублей на обустройство комнаты для работы с детьми с расстройством аутического спектра в лицее N2.

- Символично, что мы вернулись к этой практике в Год театра в России. Как известно, ровно 226 лет назад в Пензе возник первый театр по доброй воле вице-губернатора Ивана Долгорукого. Он назывался "Театр благородных любителей", а все спектакли ставила местная знать. Собранные средства шли на благотворительные цели. Надеемся, нам удастся оживить эту традицию, - говорит продюсер и идейный вдохновитель акции Марина Тарасова.

Культура Театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России