36-летний кировский оценщик недвижимости Юрий Ташлыков отправился в велопробег длиною 2500 километров из Кирова до Белореченска Краснодарского края, чтобы своим примером поддержать людей с онкологическими заболеваниями. Об этой проблеме он знает не понаслышке: в прошлом году врачи обнаружили у Юрия рак желудка на четвертой стадии. Сложная операция и сеансы химиотерапии сделали возможной ремиссию.

В ходе восстановления он и решился на необычный велопробег, еще одна цель которого - сбор денег для региональной общественной организации родителей детей-инвалидов "Дорогою добра", с которой он дружит уже не первый год. А самого Юрия поддерживают в борьбе с болезнью жена и двое детей. О том, как проходит путешествие, он рассказал в интервью "РГ".

Юрий, когда вы впервые узнали о своем диагнозе, как проходило лечение?

Юрий Ташлыков: В январе прошлого года, и до этого у меня не было никаких поводов задуматься, что сяду на велосипед и куда-то помчусь. Я активно занимался лечением, изучал все, связанное с моим заболеванием, искал врачей, а после операции и восстановления следил за собой. Я не поленился тщательно изучить тему, задавал врачам миллион вопросов. В итоге пришел к решению самому покупать лекарства, так как те препараты, которые у нас выдают онкобольным в рамках ОМС бесплатно, это в основном дженерики. Сами медики признают, что в основном они уступают оригинальным препаратам. У них меньшая степень очистки, эффективность хуже, токсичность выше. Я решил на себе не экспериментировать.

К тому же очень повезло с врачами, которые делали операцию. Хирурги столичного исследовательского Центра онкологии имени Блохина сначала планировали удалить весь желудок, а это уже совсем иное качество жизни - инвалидность, необходимость принимать ферменты и все прочее. Но в итоге удалили лишь часть органа. Когда я очнулся в реанимации и узнал, как прошла операция, был готов обнять каждого доктора, только силы не позволяли. Они запросто могли этого не делать, удалили бы весь желудок, что намного проще, но сделали. Плюс другие врачи очень грамотно назначили химиотерапию.

Как вам удалось восстановиться до такого состояния, чтобы поехать в велопутешествие?

Юрий Ташлыков: Сложно было первые два месяца. Но уже в феврале организм попросил физических нагрузок. Сначала я пытался немного ходить каждый день, потом по 10 километров. В Кирове зимой было очень холодно, и пришла мысль поехать на дальнейшую реабилитацию к бабушке жены в Белореченск Краснодарского края. Будете смеяться: я подумал - а куда дену свой велосипед? До болезни я начал очень активно кататься, не в спортивном режиме, а для удовольствия. И тогда впервые подумалось: а что если... Сначала в шутку об этом размышлял, но через несколько дней мысль укоренилась.

Как шла подготовка к путешествию? Все-таки режим питания и все остальное...

Юрий Ташлыков: Я начал физически готовиться, с врачами советоваться, изучать тему. Смотрел видеоролики про велопутешествия. Что касается режима питания, то желудок более-менее восстановился, и таких жестких ограничений, чтобы есть "только это и это", не было. Кроме того, я же еду по дорогам, а не по лесам, где вообще никого нет. И в придорожных кафе, и на заправках сейчас нормальная еда, все разговоры, что в забегаловках одна отрава, - это ерунда. Единственное ограничение - по объему. В ходе движения требуется соблюдать режим питания в том плане, что нужна высококалорийная пища, но, например, пообедать тарелкой макарон нельзя, иначе нужно ждать часа два, пока пища переварится. Поэтому у меня с собой протеиновые батончики, выручают бананы, творожок. Вечером питаюсь серьезно.

Постоянные физические нагрузки и радость путешествия помогли Юрию по-другому взглянуть на мир и свою жизнь

За день сколько проезжаете?

Юрий Ташлыков: Еду в довольно комфортном туристическом режиме, около 80-90 километров в день, по четыре-пять часов, с отдыхом в разных городах. У меня легкий рюкзак, специально подобранный шоссейный велосипед, на котором легче ехать. Ночую у знакомых, в отелях в небольших городках. В Белореченск планирую приехать в середине июня. Для меня было удивительным, что автомобилисты нормально относятся к велосипедисту на дороге. Есть два самых главных правила - быть заметным и предсказуемым. У меня яркая экипировка - красного цвета со светоотражающими элементами, хотя я ночью не еду. Надо соблюдать ПДД, ехать по правому краю, при поворотах показывать сигнал рукой. За все время не было ни одного конфликта с водителями. Машины объезжают, никто не психует, автомобилисты потихоньку начинают воспринимать велосипедистов как полноценных участников дорожного движения. Больше пешеходы доставляют неудобства, поскольку они не воспринимают велосипед как опасность. Например, едет колонна, я последний. Пешеходы пропускают машины, а потом начинают передо мной выходить на дорогу.

Была ли какая-то другая цель путешествия, кроме как испытать себя?

Юрий Ташлыков: Конечно, самое главное - путешествие для себя. Физические нагрузки плюс возможность "разгрузить" голову. Когда едешь, на многие вещи смотришь по-другому. Но при этом я очень сильно рассчитываю, что мой пример станет надеждой для других, поэтому подробно, по дням, публикую в соцсетях отчет о поездке. А перед ней выложил скан своих медицинских документов, чтобы было понятно - я не врун какой-нибудь. Были пара человек, которые в этом сомневались - четвертая стадия, и вдруг такое путешествие? Я надеюсь, что люди, столкнувшиеся с какими-то проблемами здоровья, не обязательно с онкологией, пересмотрят свое отношение к жизни.

Хотя есть большое количество случаев, когда люди выздоравливают и с четвертой стадией, но именно больные с онкологией часто замыкаются в себе, не хотят об этом разговаривать, для них это личная трагедия. А мне кажется важным об этом говорить. Я не считаю себя и в целом людей, заболевших раком, какими-то особенными, что надо их в сторонку отставить, под колпаком наблюдать, жалеть. Вообще жалость - это самое последнее, что нам требуется. Нужно нормальное человеческое отношение, хорошее качество медицинской помощи и возможность оставаться в обычной жизни - работать, общаться с друзьями, путешествовать.

Как родилась идея сочетать марафон еще и с благотворительностью?

Юрий Ташлыков: Я очень давно дружу с кировской общественной организацией "Дорогою добра", участвую в их мероприятиях, стараюсь помогать в разной форме. И поскольку все равно моя история путешествия потенциально медийная, надо из этого какую-то пользу извлечь и для моих друзей. И поступления идут. Пожертвование можно сделать через фандрайзинговую платформу "Сделай!".

Ключевой вопрос

Что посоветуете столкнувшимся с серьезной болезнью?

Юрий Ташлыков: Не надо все отдавать на откуп врачам. Это наиболее часто встречающаяся ошибка пациентов. Никому, кроме самого больного, его состояние не интересно в такой степени, как ему. Нужно прислушаться к своему организму, понять, что он хочет, как на это реагировать. Надо всецело доверяться себе, не выпадать из жизни, и тогда гораздо эффективнее будет само лечение. Но если даже близко к "финалу", надо постараться за оставшееся время получить как можно больше положительных эмоций и наслаждаться жизнью. Ради этого и живем.

Кстати

Юрий Ташлыков выехал из Кирова 13 мая. В Белореченск он намерен приехать в середине июня. Основные точки маршрута: Киров - Йошкар-Ола - Чебоксары - Саранск - Пенза - Тамбов - Воронеж - Ростов-на-Дону - Армавир - Майкоп - Белореченск.

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