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Филиал "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" опубликовал отчет о деятельности в сфере окружающей среды за 2018 год.
Завод уже более 10 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Фото: ПМУ Завод уже более 10 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Фото: ПМУ
Завод уже более 10 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Фото: ПМУ

Завод уже более 10 лет работает без превышения нормативов воздействия на природу. В 2018 году компания "Уралхим" направила на природоохранные мероприятия филиала 141,3 миллиона рублей (без НДС), что на 16,7 процента больше, чем в 2017 году. Значительная доля расходов пришлась на доочистку и утилизацию всех стоков завода сторонней организацией. При этом филиал продолжает изучение вариантов дополнительной очистки воды.

За последние пять лет благодаря ремонту отдельных узлов и агрегатов, регулировке технологического процесса, замене фильтров воздействие на атмосферу снизилось на 41 процент. Предприятие ведет раздельный сбор отходов - контрагенты закупают у него на переработку макулатуру, металлы, отработанные масла, катализаторы, пластик.

Подтверждение успешной работы филиала "ПМУ" в области охраны окружающей среды - ежегодное прохождение аудитов на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015 и стандарта Protect & Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений.

Комментарий

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- Изо дня в день мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить промышленную и экологическую безопасность на предприятии, соответствовать высоким международным стандартам. Ежегодная публикация экологического отчета - это шаг навстречу общественности, которой небезразлично состояние окружающей среды региона.

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