Российско-немецкий автопром пополнился новым предприятием

В Набережных Челнах открылось новое производство совместного российско-германского предприятия "Даймлер КАМАЗ РУС" - завод каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и "КАМАЗов".

По словам представителей немецкого автоконцерна, это самый современный и "продвинутый" завод в европейском автопроме. Уровень автоматизации превышает 80 процентов! Здесь задействованы аж 120 роботов, способных сваривать металл, красить его и т.д. Доля локализации производства - максимальная, львиная доля деталей поступает от местных поставщиков. Разумеется, сталь тоже наша, российская.

Высокоавтоматизированный сварочный цех для достижения премиального качества, применение окрасочной технологии "мокрый по мокрому" на основе супертвердых лакокрасочных материалов, автоматическая система загрузки кабин в специализированные трейлеры для их дальнейшей транспортировки на сборочные линии - все эти новейшие технологии были реализованы в России впервые. Общий объем инвестиций в создание завода каркасов кабин превысил 14 миллиардов рублей. Объемы инвестиции российской и немецкой компаний примерно равны.

Реализация проекта завода кабин позволяет концерну оказать поддержку компании КАМАЗ в обновлении и модернизации модельного ряда

После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 55 тысяч кабин в год: пять типов и больше 100 модификаций. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный конвейер КАМАЗа (примерно 80 процентов) и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах. При полной загрузке конвейера здесь будут трудиться примерно 700 человек.

"Запуск нового завода каркасов кабин стал важным пунктом реализации инвестиционной программы на пути к переходу КАМАЗа к производству нового модельного ряда - автомобилей поколения К5, - прокомментировал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. - Первую модель новой линейки продукции - магистральный тягач "КАМАЗ-54901" мы уже начали выпускать".

"Реализация проекта завода кабин позволяет концерну оказать поддержку компании КАМАЗ в обновлении и модернизации модельного ряда. Тем самым концерн Daimler AG вносит свой вклад в развитие российской автомобильной промышленности, делится знаниями, опытом и разработками, чтобы максимально автоматизировать и усовершенствовать процессы производства, - отметил генеральный директор "Даймлер КАМАЗ РУС" Андреас Дойшле, добавив, что "не видел такого нигде больше в России. - Это самый современный и фантастический завод, лучший в мире. По крайней мере в отрасли производства грузовиков. Это действительно потрясающе! То, что мы здесь сделали, - на грани фантастики. Здесь аккумулирован весь наш опыт, собранный за последние годы".

"Реализация инвестпроекта стоимостью свыше 14 миллиардов рублей позволила КАМАЗу и Daimler AG создать в России по-настоящему современную "цифровую" фабрику, соответствующую высоким стандартам "Индустрии 4.0", - подтвердил председатель совета директоров компании КАМАЗ, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. - Все процессы на предприятии - от принятия управленческих решений до контроля технического состояния станков и поставки комплектующих - автоматизированы. В результате эффективность каждого рабочего места здесь в пять раз выше, чем на традиционных производствах".